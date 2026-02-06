Strade e illuminazione, la segnalazione di una cittadina: “Situazione critica in strada Sen. Marsaglia”

Buongiorno,

oggi ho appreso dal vostro sito che verrà asfaltato corso Mazzini e ne sono lieta, perché si tratta di un intervento importante per la sicurezza stradale dei cittadini.

Vorrei però informare l’amministrazione comunale che da circa un anno, in via Senatore Ernesto Marsaglia, dalla scuola elementare di San Giacomo in direzione San Romolo, il manto stradale risulta fortemente deteriorato: dopo le piogge intense l’asfalto è praticamente assente in alcuni tratti.

A questo si aggiunge un problema legato all’illuminazione pubblica: circa il 20 per cento dei lampioni risulta spento. Le segnalazioni alla ditta Dea vanno avanti da circa un mese, ma senza alcun riscontro.

A mio parere, manto stradale e illuminazione pubblica dovrebbero rappresentare una priorità assoluta, perché strettamente legati alla sicurezza dei cittadini.

Ringrazio per il vostro servizio, che dà voce a persone sempre più esasperate dalla mancanza di attenzione da parte delle istituzioni.