Challenge Sanremo 2024: tutto pronto per la terza edizione dell'evento di triathlon, 600 atleti al via (Foto)

Il Challenge Sanremo è ormai alle porte, e il conto alla rovescia sta per concludersi in vista della terza edizione, che si terrà il 21 e 22 settembre 2024. Due giorni di gare intense e un programma ricco di eventi vedranno protagonisti atleti di spicco del triathlon mondiale, parte del prestigioso circuito Challenge Family.

"Con grande piacere, abbiamo confermato e in alcune prove aumentato le presenze rispetto allo scorso anno - dice Daniele Moraglia, Race Director e presidente della Riviera 1992 - le gare di medio, sprint e swimrun sono in rialzo grazie ad una presenza straniera più massiccia rispetto allo scorso anno mentre le iscrizioni alle gare giovanili sono state inferiori alle aspettative in quanto la Federazione ha inserito in calendario una gara in concomitanza rivolta alle stesse categorie".

Grande dispiegamento di forze per garantire lo svolgimento regolare della gara: 300 addetti ai lavori compresi i preziosi volontari tra cui ci sono 35 studenti dell'Università del Foro Italico di Roma e gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo. Anche quest'anno, Challenge Sanremo porterà avanti un progetto di Charity contribuendo all'acquisto di una tenda pneumatica per le Misericordie del territorio. "Ora l'emozione sale, non soltanto per gli atleti che si presenteranno al via, ma anche per noi del comitato organizzatore che non vediamo l'ora di vivere con grande passione le giornate più elettrizzanti della stagione - aggiunge Moraglia - Sarà una grande festa di sport resa possibile grazie al consueto grande lavoro da parte del core team che crede in questo che porta nel mondo il nome di Sanremo, della provincia di Imperia e della Liguria, e risulta attrattivo poiché simbolo del lifestyle italiano. Grazie anche al supporto delle istituzioni come Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo, e dei tantissimi collaboratori, tutto ciò sarà nuovamente possibile: sono certo che gli atleti si divertiranno mettendosi alla prova sui nostri impegnativi e spettacolari percorsi, mentre i loro accompagnatori, oltre a fare il tifo, potranno godersi delle splendide giornate di fine estate della Riviera dei Fiori".

Numeri importanti anche quest'anno: 600 atleti al via nelle varie prove previste. Si comincia sabato 21 settembre, alle ore 12:00, con la gara dedicate ai Giovani (40 gli atleti iscritti) che si tufferanno in mare per poi pedalare e correre sulla pista ciclopedonale. Nel pomeriggio di sabato, con partenza alle ore 14:30, è previsto lo Swimrun - Memorial Alessio Bianchi, una prova che prevede nuoto e corsa alternati per un totale di 20,5 km per il percorso medio e 11,5 km per il percorso short (60 atleti al via).

Tra i grandi nomi che prenderanno il via alla gara di distanza media di domenica, spicca il ritorno del tedesco Maximilian Sperl, vincitore dell’edizione 2023. Insieme a lui, debutterà a Sanremo il connazionale Jonas Schomburg, reduce dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In campo italiano, parteciperà per la prima volta al Challenge Sanremo anche Michele Sarzilla, che si cimenterà in questa impegnativa sfida dopo aver chiuso il suo ciclo olimpico.

Alessandro Sindoni, Assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Sanremo: "Lo sport, con le sue mille sfaccettature, è sempre di casa a Sanremo. E il Challenge Sanremo di triathlon ne è la conferma, animando il passaggio tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, stagione alla quale dedichiamo molta attenzione con un nutrito calendario di appuntamenti di vario genere. La nostra città vive di turismo e lo sport costituisce, da sempre, un importante volano per incrementare arrivi e presenze, come nel caso di questo evento, che richiama anche molti atleti stranieri. La multidisciplinarietà del triathlon consente di porre in evidenza, una volta di più, la straordinaria pista ciclopedonale, la Bandiera blu che sventola sulle nostre spiagge e i suggestivi scorci dell'entroterra. Il tutto nello spirito della competizione, durissima e affascinante al tempo stesso, ma con uno sguardo anche alle bellezze del territorio e alle sue capacità di accoglienza"-

Il panorama femminile vedrà il gradito ritorno dell’austriaca Lisa-Maria Dornauer e della francese Justine Guerard, entrambe già salite sul podio in edizioni precedenti del Challenge Sanremo. Sarà inoltre presente l’italiana Marta Bernardi, pluricampionessa nazionale nella specialità.

Il programma del weekend di gara prenderà il via con le prime competizioni sabato 21, con le gare dedicate ai giovani a partire dalle 11:00, seguite alle 14:30 dal Challenge Sanremo Swimrun – Memorial Alessio Bianchi. La giornata clou sarà domenica 22 settembre: alle 8:00 scatterà la terza edizione del Challenge Sanremo – Middle Distance, mentre alle 9:00 partirà il Triathlon Sprint. Durante l'evento saranno assegnati due premi speciali: il Memorial Marco Gavino e il Trofeo Daniele Rambaldi, dedicati a figure significative per il triathlon e per la comunità sportiva locale.