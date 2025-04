Sanremo: allo Yacht Club una serata dedicata al mare con la biologa Sabina Airoldi e la pittrice Marisa Fogliarini

Lo Yacht Club Sanremo e la Famija Sanremasca hanno invitato soci ed amici ad un doppio incontro serale ed un piacevole convivio. La biologa Marina, Console del Mare, responsabile ricerche di Tethys Sabina Airoldi, con una conferenza su “Capodogli e Zifi, grandi apneisti” e la Dott.ssa Paola Forneris, autrice, scrittrice, che ha presentato la ristampa della sua favola, illustrata magicamente dalla pittrice Marisa Fogliarini, “La Conchiglia dell’Isola delle correnti”.

Gianni Manuguerra ha ringraziato per la gradita presenza il cittadino benemerito Gustavo Ottolenghi, la Comandante TV Isabella DeLuca, l’assessore alla cultura Enza Dedali, la consigliera Silvana Ormea, la presidente dei Giants, Prof.ssa Tiziana Zennaro, il consigliere Dr. Gianni Mascelli, i Consoli del Mare Gina Zaoli, Stefano Puppo e Franco Belmondo, il consigliere della Famija Sanremasca Paolo Ferrari, la Dott.ssa Sara Tonegutti, l’ex sindaco di Sanremo Avv. Davide Oddo, le docenti Daniela Bordoli, Anna Mariani, Manuela Galli, Micaela Porcellana, il regista Piero Farina e molti altri che hanno partecipato con interesse alla impeccabile ed approfondita analisi delle caratteristiche morfologiche dei due “Odontoceti” e dei loro straordinari “stili di vita”.

Gli incontri con Sabina Airoldi creano sempre una atmosfera magica di segreti e misteri uniti ad approfondite analisi scientifiche. Come i due cetacei possano scendere negli abissi marini, resistervi e cacciare per oltre due ore, “vedere” nel buio delle profondità, trovare e divorare le prede, spesso calamari ammoniacali, e risalire in superficie indenni, sono alcuni degli argomenti trattati. Le immagini, i filmati, i suoni originali o splendidamente “imitati” da Sabina, (nel 2024 premio San Romolo per la Cultura), hanno coinvolto tutti e non sono mancate domande di approfondimento anche sulla straordinaria intelligenza di alcuni cetacei.

Di seguito Paola Forneris ha presentato, arricchito dai bel dipinti di Marisa Fogliarini, il libro “La conchiglia dell’Isola delle correnti”, una fiaba moderna dedicata ai bambini ed agli adulti che non si vergognano di tornare bambini. Una riedizione dell’editore Angelo Giudici di Taggia, presente in sala, edizioni “Antea”, con schede di approfondimento degli animali marini illustrati a cura di Gianni Manuguerra.

Il prossimo appuntamento allo YCS, probabilmente intorno ai primi di giugno, comprenderà la proiezione di un film sul mare e sulla figura di Horatio Nelson e di Lady Hamilton. Poi, chi vorrà’, si potrà fermare a cena.