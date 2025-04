Ventimiglia, laboratori e caccia alle uova: festa di Pasqua al nido d'infanzia 'Il Girasole' (Foto)

Laboratori e divertimento al nido d'infanzia 'Il Girasole' di Ventimiglia. Grandi e piccini hanno festeggiato insieme l'arrivo della Pasqua alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, dell'amministrazione comunale e dell'ufficio scuola.

Ieri, in mattina, in collaborazione con i ragazzi della Spes, i bambini hanno preparato gustosi barattoli con gli ingredienti per fare i biscotti mentre, nel pomeriggio, l'equipe educativa ha proposto diversi laboratori con elementi naturali e la tradizionale caccia alle uova. La giornata si è conclusa, tutti insieme, con la condivisione della merenda.

Nell'occasione l'assessore al Bilancio, ai Servizi Sociali, all'Istruzione e Servizi Educativi, all'Edilizia Residenziale Pubblica, alla Disabilità, alle Politiche Giovanili, alle Politiche di Inclusione e di Genere, ai Frontalieri, agli Animali d'Affezione e al Trasporto Pubblico Locale ha potuto stringere la mano ai genitori dei quattro bambini che grazie alla legge regionale sull’overbooking, che Milena Raco ha richiesto di applicare, sono riusciti ad entrare nel mese di marzo senza dover attendere il prossimo settembre.