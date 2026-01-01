Concerto di Capodanno, il pomeriggio si accende con Strauss e Dvořák: pubblico e musica protagonisti (Foto)

Il nuovo anno si è aperto questo pomeriggio nel segno della grande musica con il Concerto del primo dell'anno, andato in scena alle 17 e accolto da una partecipazione calorosa. Un appuntamento ormai irrinunciabile, che anche in questa edizione ha saputo unire eleganza, leggerezza e spirito di festa, confermandosi come uno dei momenti più attesi delle festività.

Sul podio il maestro Giancarlo De Lorenzo, che ha guidato l’orchestra lungo un programma pensato per accompagnare il pubblico all’inizio dell’anno con energia e raffinatezza. Protagoniste le celebri composizioni della famiglia Strauss, cuore pulsante della tradizione del Concerto di Capodanno, capaci di trasmettere immediatamente quella spensieratezza che contraddistingue l’appuntamento.

Il pubblico ha ritrovato pagine amatissime come il Valzer dell’Imperatore, la brillante Polka del chiacchiericcio e l’immancabile Sul bel Danubio blu, accolte con entusiasmo e partecipazione. Accanto a questi capisaldi, il programma ha proposto un viaggio più ampio nel repertorio europeo, alternando atmosfere liriche e slanci ritmici.

Di forte impatto la Dumka – Danza slava n. 2 op. 72 di Antonín Dvořák, intensa e coinvolgente, così come il raffinato Valzer dei pattinatori di Émile Waldteufel, esempio di eleganza melodica ottocentesca. A chiudere il concerto, la travolgente Tarantella tratta da La boutique fantasque di Ottorino Respighi, che ha regalato un finale brillante e carico di energia.

(Foto di Erika Bonazinga)