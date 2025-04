Sanremo: a Villa Ormond lo chef Luca Pappagallo apre oggi la due giorni di incontri e show cooking dedicati alla cucina con fiori eduli

Due giorni ricchi di appuntamenti stimolanti si terranno, oggi e domani a Villa Ormond, nell’ambito della manifestazione 'Aspettando Villa Ormond in fiore'. Il programma prevede la partecipazione di rinomati chef, tra cui Luca Pappagallo, Emanuele Bruneo e Cinzia Massa, che condivideranno le loro tecniche e segreti culinari. Sarà presente anche il maestro gelatiere Aldo De Michelis, famoso per la sua capacità di utilizzare i fiori in creazioni deliziose, mentre la bartender Ottavia Castellaro delizierà i partecipanti con cocktail sorprendenti e creativi. A completare il gruppo di esperti, Barbara Ronchi della Rocca, specialista di galateo, e il medico nutrizionista Marco Missaglia, porteranno la loro esperienza e conoscenza, arricchendo l'evento con spunti pratici e consigli utili.

Un'importante novità di quest'edizione è il gemellaggio con il concorso "Un Fiore nel Piatto", organizzato da PromAzioni360. La presidente Loretta Tabarini avrà il compito di presentare gli chef e i piatti vincitori dell'ultima edizione del concorso, sottolineando l'importanza di promuovere l'alta cucina attraverso l'uso di ingredienti naturali e unici come i fiori.

Si inizia oggi con la presentazione della Guida dei Ristoranti della Tavolozza 2025, un’opportunità preziosa per esplorare le nuove tendenze gastronomiche e incontrare i protagonisti del settore. In questa occasione avverrà anche la consegna delle targhe "Custodi del territorio", un riconoscimento a coloro che si sono distinti nella valorizzazione della cucina locale. Seguirà uno show cooking con lo chef Bruneo Emanuele del Masa Chalet di Colere (BG), nell'ambito del gemellaggio con il concorso enogastronomico “Un fiore nel piatto”, organizzato da PromAzioni360 e presieduto da Loretta Tabarini. Da non perdere l'incontro con lo chef Luca Pappagallo, che presenterà il suo libro “La nostra cucina di casa”. In un evento esclusivo condotto dal giornalista Claudio Porchia, il celebre chef realizzerà uno show cooking rivelando alcuni dei suoi segreti culinari e proponendo piatti della tradizione. Il primo giorno si chiude con il libro “Un bouquet di gelato: contaminazioni che sanno di buono” di Aldo De Michelis (edizioni Trenta editore). L’autore ci porterà in un viaggio attraverso gelati innovativi realizzati con fiori edibili, seguiti da una deliziosa degustazione.

Domani si partirà con un laboratorio di decorazioni floreali per la tavola, condotto da Barbara Ronchi della Rocca. I partecipanti apprenderanno le tecniche e i segreti per scegliere i fiori giusti e decorare ab elegantemente la propria tavola. A seguire, un altro show cooking di qualità, questa volta con la chef Cinzia Massa del ristorante Bioristoro Cristo Re di Bienno (BS). Anche in questo caso nell’ambito del gemellaggio con il concorso “Un fiore nel piatto” garantirà un'esperienza culinaria unica, seguita da una gustosa degustazione. Interessante l’incontro con il medico nutrizionista Marco Missaglia, che condividerà informazioni preziose sull'importanza dei fiori nella nostra alimentazione. A conclusione della giornata la presentazione del libro “Aromatiche da bere” di Ottavia Castellaro che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei fiori e le erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con una degustazione unica curata dall’esperta Barlady.

La presentazione del libro “La nostra cucina di casa. Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola”, edito da Vallardi, sarà un'opportunità per incontrare il celebre chef Luca Pappagallo, noto per la sua abilità nel reinterpretare i classici della cucina italiana. Il volume offre un viaggio tra le ricette più amate della tradizione, invitando a riscoprire il piacere di cucinare e condividere i pasti. Durante l'evento, condotto dal giornalista Claudio Porchia, Pappagallo farà una dimostrazione di show cooking, svelando alcuni segreti culinari e proponendo piatti che richiamano i sapori autentici del nostro patrimonio gastronomico. Le ricette del libro, frutto di esperienze familiari, spaziano da cannelloni di pesce a casatiello dolce, rappresentando la gioia italiana di stare insieme a tavola.

Luca Pappagallo, originario di Grosseto, trasmette le sue ricette dalla cucina di Arcidosso, rendendosi così vicino ai suoi followers. Definendosi "cuciniere" piuttosto che cuoco, propone piatti semplici con ingredienti genuini, simboli della tradizione culinaria italiana. È stato un pioniere del web culinario, fondando il primo forum di cucina in Italia nel 1999, poco prima che questo genere esplodesse in TV. Il suo canale YouTube, Casa Pappagallo, ha rappresentato un trampolino di lancio per il suo successivo spazio su Food Network. Ha anche pubblicato un libro di ricette, "Benvenuti a casa Pappagallo". I suoi piatti, facili da riprodurre, si contraddistinguono per la simpatia e un iconico assaggio finale.

Il libro “Un bouquet di gelato: contaminazioni che sanno di buono” di Aldo De Michelis, gelatiere per passione e professione, ci porta alla scoperta della sua produzione a base di fiori, facendoci conoscere quelli più particolari e il loro utilizzo nella produzione di gelati, ma anche sorbetti e granite. La voglia di sperimentazione lo ha portato alla realizzazione di gusti inaspettati con i fiori eduli e così, accanto ai più classici petali di rosa o violetta, oggi si può scegliere anche tra molti altri gusti come begonia e nasturzio, fiori dalla colorazione e dalle caratteristiche uniche. Aldo De Michelis nasce ad Albenga ma vive da sempre ad Alassio con la sua famiglia: la moglie e collega Emy e i tre figli, Mauro, Luca e Andrea. Inizia la sua vita lavorativa come agente assicurativo, attività ereditata dal padre, ma il desiderio è di costruire e lasciare ai figli altro. Così con Emy inizia ad appassionarsi al mondo della gelateria, un ricordo legato all’infanzia quando la felicità era un cono di gelato per merenda. Nel 2015 aprono un locale, Perlecò, la gelateria delle sperimentazioni che regala emozioni e gusti che non si possono trovare uguali da nessun’altra parte. Festeggia i primi dieci anni di attività con il suo primo libro.

“Aromatiche da... bere: sapori mediterranei nel bicchiere” Trenta editore: le ricette innovative di Ottavia Castellaro per realizzare cocktail indimenticabili. L'autrice si avventura in un'interpretazione innovativa del potenziale delle erbe aromatiche, proponendo l’idea di integrarle in cocktail unici e originali. Ogni ricetta è un'esplosione di gusto, capace di esaltare i profumi e i sapori delle erbe aromatiche, trasformando le tradizionali miscele di drink in esperienze sensoriali che uniscono piacere e salute. In un'epoca in cui la mixology sta guadagnando sempre più popolarità, questo approccio rappresenta una meravigliosa fusione tra cucina e arte del bere. Oltre a ricette di cocktail innovative, il libro offre anche una selezione di appetitosi appetizer, sia dolci che salati, accuratamente abbinati ai drink. Ciò permette di creare un'esperienza gastronomica completa, dove ogni sorso è accompagnato da un morso delizioso, stimolando il palato in un viaggio di sapori inediti. Ottavia Castellaro vanta una solida carriera nel mondo del bartending, dove grazie alla sua creatività e all’abilità nel combinare aromi e ingredienti, è diventata una figura di riferimento nella mixology del Ponente ligure.

L'accesso a tutti gli eventi è libero, fino all'esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione via mail a segreteria@ristorantidelletavolozza.it. Sotto il programma.

Mercoledì 16 aprile

ore 16.00: presentazione Guida dei Ristoranti della Tavolozza 2025 e consegna targhe Custodi del territorio. Un’importante occasione per scoprire le novità nel panorama gastronomico e conoscere i protagonisti del settore.

ore 16.30: show Cooking dello chef Bruneo Emanuele del Masa Chalet di Colere (BG) nell’ambito del gemellaggio con il concorso enogastronomico “Un fiore nel piatto”, organizzato da PromAzioni360, presidente Loretta Tabarini. A seguire degustazione

ore 17.00: incontro con lo Chef Luca Pappagallo e presentazione del libro “La nostra cucina di casa”. Un'opportunità unica per incontrare il famoso chef, che durante l'evento condotto dal giornalista Claudio Porchia realizzerà una dimostrazione/show cooking, svelando alcuni dei suoi segreti culinari e presentando piatti tradizionali.

ore 18.00 presentazione del libro “Un bouquet di gelato: contaminazioni che sanno di buono” di Aldo De Michelis edizioni Trenta editore. L’autore rivisita alcuni dolci tipici per trasformarli in gelato, ma con un originale utilizzo dei fiori eduli. A seguire degustazione

Giovedì 17 aprile

ore 16.00: laboratorio di decorazioni floreali per la tavola. Un workshop pratico condotto da Barbara Ronchi della Rocca, dove i partecipanti apprenderanno le tecniche di decorazione floreale per abbellire la propria tavola, scegliendo i fiori giusti per ogni occasione.

ore 16.30: show Cooking della chef Cinzia Massa del ristorante Bioristoro Cristo Re di Bienno (BS) nell’ambito del gemellaggio con il concorso enogastronomico “Un fiore nel piatto”, organizzato da PromAzioni360 presidente Loretta Tabarini. A seguire degustazione.

ore 17.30: incontro con il medico nutrizionista, Marco Missaglia, che guiderà una sessione informativa sull'importanza dei fiori nella nostra alimentazione. I partecipanti avranno l'opportunità di apprendere come alcuni fiori possono apportare benefici alla salute.

ore 18.00: presentazione del libro “Aromatiche da bere” di Ottavia Castellaro alla scoperta dei fiori e le erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con una degustazione unica curata dall’esperta Barlady

Per info e prenotazioni scrivere a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it