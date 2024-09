Nuovo codice della strada, serata al Rotary Club Sanremo Hanbury (Foto)

Una serata sul nuovo codice della strada al Rotary Club Sanremo Hanbury. Si è svolta martedì 17 settembre nella sede del club all’Hotel villa Sylva di Sanremo.

Una nutrita rappresentanza dei soci ha ascoltato l’esauriente relazione in merito al tema "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della Strada, di cui al d.Leg. 30/04/1992 n.285”. "Ci viene comunicato che il testo è stato solo approvato alla Camera e, pertanto, è ancora in attesa di essere esaminato ed eventualmente approvato al Senato. Il comandante ha quindi illustrato le principali modifiche che possono essere riepilogate in queste macro-aree: guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti; norme di comportamento alla guida; circolazione dei dispositivi di micro mobilità elettrica; circolazione dei velocipedi e regime sanzionatorio" - fa sapere il Rotary Club Sanremo Hanbury - "Ad esempio, in caso di sanzione per stato di ebrezza (art.186) scatta immediatamente l’obbligo del dispositivo Alcool Lock (la macchina non parte se l’esito dell’esame del fiato non dà valore nullo del tasso alcolico), per un tempo variabile a seconda del tasso alcolico registrato. Altra novità importante è il passaggio da 1 a 3 anni per i neopatentati dell’obbligo di utilizzo di macchine depotenziate (55kw/t per le macchine termiche - 65kw/t per le macchine ibride-elettriche). Per la micromobilità (ad es. monopattini) viene introdotto l’obbligo della targa/assicurazione/casco ecc.".

"Illuminanti i video di incidenti stradali proiettati, che hanno indotto vivaci discussioni che sono scaturite a tavola tra i vari soci" - sottolinea - "Un’ora tra relazione e numerose domande che hanno portato i presenti a essere ben informati sulle principali novità che verranno introdotte. Soddisfazione per l’importante serata e ringraziamenti dovuti al relatore da parte del presidente del Club Sergio Viglietti e di tutti i soci, in particolar modo ai soci che hanno fatto sì che questa serata fosse realizzata: primo fra tutti il contatto principale Francesco Alberti e il prefetto del Club Gianluigi Centorame. La consegna del nostro Fanion al Dott. Facioni ha felicemente concluso una bella serata".