Ventimiglia, il Team Piegavalvole dona 4mila euro alla fondazione Gaslininsieme (Foto)

Il Team Piegavalvole di Ventimiglia dona 4mila euro alla fondazione Gaslininsieme per la ricerca in oncologia pediatrica. La cerimonia di consegna è avvenuta mercoledì a Genova alla presenza del presidente del Team Piegavalvole Nico Martinetto, del vicepresidente Angelo Filiberto, del vicepresidente vicario Mariano Pirrera, del segretario vicario Alberto Ravazzi e di alcuni rappresentanti della fondazione Gaslininsieme, tra i quali il segretario generale Anna Zanuttini.

La somma donata era stata raccolta dal Team Piegavalovole durante il 9° Motorday – Memorial Simone Terrana, un evento che unisce la passione per i motori alla solidarietà. "Abbiamo incontrato il segretario generale della fondazione Gaslininsieme Anna Zanuttini che ci ha invitati e accolti negli uffici dell'istituto Gaslini" - commenta il presidente del Team Piegavalvole Nico Martinetto - "Un incontro che ci ha permesso di parlare del passato e dei tanti eventi già fatti a favore di questa eccellenza italiana e orgogliosamente ligure ma soprattutto per buttare le basi di quelli a venire, che ci vedranno sempre in prima fila in aiuto di chi soffre in attesa di una cura. Grazie a tutti quelli che rendono possibile tutto questo".

"Abbiamo avuto il piacere e l’onore di accogliere lo staff di Team Piegavalvole in occasione della cerimonia di consegna della donazione di 4.000 euro a favore della ricerca in oncologia pediatrica" - dice Gaslininsieme - "Con grande entusiasmo ci hanno raccontato le origini del loro impegno, il legame che li unisce e la forte motivazione che li spinge a fare la differenza. Nei loro occhi brillava la gioia per ciò che fanno ma ancor di più l’orgoglio per il valore sociale del loro progetto: regalare momenti di divertimento e condivisione a grandi e piccoli attraverso le loro vetture e destinare l’intero ricavato al prossimo. La loro attività è una straordinaria testimonianza di come la passione possa trasformarsi in un potente motore di solidarietà. Siamo grati di essere stati coinvolti e di aver potuto ascoltare, direttamente dalla loro voce, le numerose iniziative a cui partecipano. Grazie di cuore a tutto il Team Piegavalvole per la generosità e per il contributo prezioso alla nostra missione di sostenere i piccoli pazienti dell'Istituto Giannina Gaslini".