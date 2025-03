Motori e beneficenza a Ventimiglia, il 9° Memorial Simone Terrana dura due giorni e cambia location (Foto)

Motori e beneficenza al centro del 9° Memorial Simone Terrana, manifestazione ludico sportiva di endurance su terra con otto ore di guida suddivise tra il sabato, dalle 17 alle 21, e la domenica, dalle 10 alle 14, intermezzate da un party con musica e buon cibo, che andrà in scena nel fine settimana a Bevera, frazione di Ventimiglia. Il ricavato della manifestazione sarà, infatti, devoluto alla fondazione Gaslininsieme per l'ospedale dei bambini.

Quest'anno la manifestazione cambia location: non andrà più in scena nel piazzale dell'ex dogana di Roverino a Ventimiglia come nelle edizioni precedenti. "Durerà due giorni e sarà in via Umberto Lorenzi, subito a sinistra dopo il ponte di Calvo in direzione Sant'Antonio" - svelano gli organizzatori.

L'evento, a scopo solidale per ricordare il giovane ventimigliese deceduto in seguito a un male incurabile, è organizzato dal Team Piegavalvole. "Ovviamente non si potrà fare il rally taxi, però lo spettacolo non mancherà, come non mancheranno il buon cibo e la buona compagnia" - fanno sapere gli organizzatori.