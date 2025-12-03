Isolabona, generosa donazione: nuova finestra alla scuola dell’infanzia

Nuova finestra alla scuola dell’infanzia a Isolabona. E' stata installata oggi nel locale utilizzato dalla materna, adiacente alla biblioteca comunale.
Un intervento reso possibile grazie alla generosa donazione del Centro Culturale “A Funtana”. "Ringraziamo di cuore il Centro Culturale 'A Funtana' per l’attenzione e la collaborazione dimostrata verso la nostra comunità" - commenta l'Amministrazione comunale.
"Un piccolo miglioramento che contribuisce alla sicurezza e al benessere dei nostri bambini" - sottolineano dal Comune.