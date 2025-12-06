Lions Club Sanremo Host: torna il torneo di burraco a sostegno dei service natalizi

Il Lions Club Host Sanremo è lieto di organizzare e invitare la cittadinanza a partecipare al Secondo Torneo di Burraco che si terrà sabato 6 dicembre alle ore 15:00 presso il circolo tennis Sanremo .
Questo torneo di Burraco avrà una finalità benefica: il ricavato sarà destinato ai service sul territorio locale in occasione delle festività natalizie.
L’evento si terrà presso il Circolo Tennis di Sanremo, in Corso Matuzia 28. Al termine del torneo, tutti i partecipanti e ospiti saranno invitati a un ricco rinfresco seguito dalla cerimonia di premiazione.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare: Silvana Fassio, Cerimoniera del Lions Club Sanremo Host, al numero 338 890 9065 o Domenico Frattarola, Responsabile dei Service del Lions Club Sanremo Host per l’anno 2025-2026, al numero 338 698 8854