'Testa o Cuore', il tema della lotta tra classi sociali domenica prossima al Teatro Comunale di Ventimiglia

“Testa o Cuore” (Teatro Comunale di Ventimiglia, domenica 7 dicembre, ore 16:30, ingresso 13 €) è il nuovo spettacolo scritto e interpretato dai giovani attori della Scuola di Teatro Hic et Nunc, diretta da Giorgia Brusco. Il cast, composto da ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni (Marlene Bruzzone, Noemi Cenderelli, Ilaria Pettinelli, Emanuele Arduino, Riccardo Beccaria, Elisa Boeri), è stato selezionato tramite provino e segue da due anni un percorso intensivo di formazione teatrale.



La pièce racconta le vicende di un gruppo di volontarie impegnate in un’associazione umanitaria, alle prese con ingiustizie sociali, ostacoli burocratici e difficoltà politiche che mettono alla prova la loro dedizione. Il racconto affronta il tema della lotta tra classi sociali, esalta il valore dell’amicizia e lascia al pubblico la possibilità di scegliere il finale, sottolineando quanto le nostre decisioni influenzino la nostra vita. Una storia fresca, attuale e profondamente umana.



Uno spettacolo che fa bene due volte: al cuore e alla comunità. Il ricavato sarà infatti interamente devoluto a Spes e alla Scuola di Pace, per sostenere progetti solidali nei settori dell’educazione e dell’inclusione. Un gesto concreto a favore di realtà che ogni giorno operano per offrire nuove opportunità a chi si trova in condizioni di fragilità.



Prevendita biglietti (13 €) presso:

- Calzature Farina – Via Ruffini, Ventimiglia

- Negozio Spes – Via Aprosio, Ventimiglia

- Centro Spes – Ventimiglia (Roverino)

- Tappezzerie Arduino – Piazza Garibaldi, Bordighera



L’evento è dedicato alla memoria di Luciano Codarri, instancabile difensore degli ultimi. Grazie alla sua visione e alla sua energia, Spes e Scuola di Pace sono nate come punti di riferimento per chi cerca ascolto, sostegno e fiducia in un futuro migliore.