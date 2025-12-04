 / Solidarietà

Solidarietà | 04 dicembre 2025, 09:35

Anffas Imperia lancia "Le Scatole dei Buoni Diritti", la Campagna di Natale 2025 a sostegno delle persone con disabilità

Speciali confezioni regalo con ottimi prodotti e decorate con i disegni realizzati da ragazzi con disabilità provenienti da diverse sedi Anffas in Italia

In vista delle festività, Anffas Imperia presenta la nuova Campagna di Natale “Le Scatole dei Buoni Diritti”, speciali confezioni regalo con ottimi prodotti e decorate con i disegni realizzati da ragazzi con disabilità provenienti da diverse sedi Anffas in Italia.

Un’idea regalo solidale che unisce qualità, inclusione e sostegno concreto alle attività dell’associazione.

Le scatole sono disponibili in tre versioni:

  • Rossa – “La Tosta”
    Contiene peperoni cruschi IGP di Senise in barattolo di vetro, 100 g di biscotti frollini salati al Parmigiano Reggiano e un segnalibro.
  • Verde – “La Rilassante”
    Contiene 20 g di Tisana della Felicità, 50 g di tisana rilassante, 150 g di biscotti speziati e un segnalibro.
  • Blu – “La Dolce”
    Contiene 150 g di confettura di mirtilli, 200 g di biscotti al cioccolato e un segnalibro.

Tutti i prodotti sono attentamente selezionati e realizzati con cura dalle diverse Anffas d’Italia, a testimonianza del valore della rete associativa e del lavoro inclusivo svolto ogni giorno.

Le scatole sono disponibili con una donazione minima di 20 euro ciascuna.
Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività e le necessità di Anffas Imperia, contribuendo alla promozione dei diritti, della qualità di vita e dell’inclusione delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Perfette come dono natalizio solidale, uniscono gusto, creatività e generosità.

Per ordini o informazioni è possibile contattare il numero 0183 667052 o scrivere alla mail comunicazione.anffasimperia@gmail.com

“Le Scatole dei Buoni Diritti” saranno disponibili anche presso i banchetti organizzati dall’Associazione venerdì 5 dicembre, sabato 6 e venerdì 12 in Piazza San Giovanni a Oneglia e giovedì 11 dicembre in Via XX Settembre a Porto Maurizio.

Redazione

