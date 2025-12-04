Anffas Imperia lancia "Le Scatole dei Buoni Diritti", la Campagna di Natale 2025 a sostegno delle persone con disabilità

In vista delle festività, Anffas Imperia presenta la nuova Campagna di Natale “Le Scatole dei Buoni Diritti”, speciali confezioni regalo con ottimi prodotti e decorate con i disegni realizzati da ragazzi con disabilità provenienti da diverse sedi Anffas in Italia.

Un’idea regalo solidale che unisce qualità, inclusione e sostegno concreto alle attività dell’associazione.

Le scatole sono disponibili in tre versioni:

Rossa – “La Tosta”

Contiene peperoni cruschi IGP di Senise in barattolo di vetro, 100 g di biscotti frollini salati al Parmigiano Reggiano e un segnalibro.

Verde – "La Rilassante"

Contiene 20 g di Tisana della Felicità, 50 g di tisana rilassante, 150 g di biscotti speziati e un segnalibro.

Blu – "La Dolce"

Contiene 150 g di confettura di mirtilli, 200 g di biscotti al cioccolato e un segnalibro.

Tutti i prodotti sono attentamente selezionati e realizzati con cura dalle diverse Anffas d’Italia, a testimonianza del valore della rete associativa e del lavoro inclusivo svolto ogni giorno.

Le scatole sono disponibili con una donazione minima di 20 euro ciascuna.

Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività e le necessità di Anffas Imperia, contribuendo alla promozione dei diritti, della qualità di vita e dell’inclusione delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Perfette come dono natalizio solidale, uniscono gusto, creatività e generosità.

Per ordini o informazioni è possibile contattare il numero 0183 667052 o scrivere alla mail comunicazione.anffasimperia@gmail.com

“Le Scatole dei Buoni Diritti” saranno disponibili anche presso i banchetti organizzati dall’Associazione venerdì 5 dicembre, sabato 6 e venerdì 12 in Piazza San Giovanni a Oneglia e giovedì 11 dicembre in Via XX Settembre a Porto Maurizio.