Sanremo: presentato ieri il calendario delle natalizie, entusiasmo tra le categorie del commercio e del turismo

Categorie del commercio e della ricettività alberghiera entusiaste del calendario delle manifestazioni, presentato ufficialmente ieri al Casinò di Sanremo, dall’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni e dal Sindaco Alessandro Mager.

Secondo le organizzazioni cittadine, infatti, si tratta di una serie di appuntamenti ben congeniata, che va ad abbracciare i diversi interessi di chi andrà a Sanremo per trascorrere un momento di relax, sia soggiornando negli alberghi che nelle seconde case. Le uniche preoccupazioni espresse sono relative alle classiche code che devono subire i turisti che utilizzano le autostrade, ma anche i problemi di traffico e di parcheggi in città.

C’è comunque entusiasmo nell’affrontare il mese di dicembre che porta al Capodanno e alle feste previste per la notte più attesa della stagione invernale. Al momento non si parla ancora di concorrenza della neve, visto che le precipitazioni ‘bianche’ si sono ridotte a quelle registrate a novembre. Le località sciistiche stanno ‘sparando’ neve per cercare di riempire le piste, in attesa di nevicate copiose a ridosso di Natale.

Sulla costa, ovviamente, si spera in un clima mite, un po’ come avvenuto sabato e domenica scorsi, in occasione della ‘Sanremo Marathon’, quando il sole ha accompagnato i circa 2.000 partecipanti ed accompagnatori, felici di aver scelto la città dei fiori per un weekend sportivo al mare. Dopo un classico novembre che ha dovuto fare i conti con il classico calo degli arrivi, ora ci si prepara alle feste natalizie.

Andrea Di Baldassare (presidente cittadino di Confcommercio) ha così commentato: “E’ un calendario molto interessante, che va ad abbracciare tutti gli interessi. Ospiti importanti che saltano all’occhio, tra cui quelli del concertone, ma non dimentichiamo anche le scelte sugli artisti locali che sono stati coinvolti. Si sono andati a colpire tutte le fasce di interesse e di età. Sono sicuramente entusiasta e speriamo soprattutto che non si creino problemi con l’autostrada. Abbiamo perso alcuni ponti, come l’8 dicembre, che vede molti non venire a Sanremo, per il deciso aumento dei tempi di percorrenza. Comunque la città e pronta per andare a chiudere un buon 2024, anche se ovviamente abbiamo vissuto un mese di novembre di normale crisi. Ora siamo pronti per la fine dell’anno”.

Cristian Feliciotto (Federturismo Confindustria) è sulla stessa linea: “Ci complimentiamo con l'amministrazione per un programma vario che intratterrà i cittadini e attirerà turisti culminando nello show di Capodanno. E’ stato redatto un ottimo calendario che può accontentare i diversi gusti dei turisti che arriveranno nei nostri alberghi".

Per Silvio Di Michele (Federalberghi) le scelte fatte dall’Amministrazione comunale sono ottime, ma c’è il forte timore che in molti si lamentino nuovamente di code, traffico e scarsità di parcheggio: “E’ un calendario ben strutturato ed organizzato. Lo avevamo analizzato al tavolo del turismo e, in parte, con i proventi della Tassa di Soggiorno l’abbiamo finanziato. Peccato che, anche quest’anno, pur avendo organizzato una serie di ottimi intrattenimenti, faremo trovare una città inospitale per i turisti. Dopo le tante code, non troveranno posteggio per l’auto, non troveranno una viabilità consona ad una città come la nostra. E questo dispiace. Quanto fatto dall’Assessore Sindoni ha fatto un grande lavoro ma rimane il problema di traffico e parcheggi. Sarà un buon Capodanno con 3/5 giorni in cui avremo il ‘sold out’.”

Anche la Confesercenti, con il presidente cittadino Mimmo Alessi è intervenuta positivamente sulle manifestazioni presentate, confermando qualche perplessità solo sulla manutenzione della città: “Il calendario di Sanremo eccelle in provincia, come località dove si è maggiormente investito sul piano economico, tra l’altro sostenuta da una campagna pubblicitaria fatta nei tempi giusti. Sicuramente un ottimo segnale, per un’idea che deve anticipare il Festival, al quale si arriva con buone prospettive e facendo il ‘ponte’ verso la primavera e l’estate per avere Sanremo aperta tutto l’anno. Manifestazioni che chiudono un buon anno turistico, soprattutto nella città dei fiori che regge a livello provinciale. Nelle altre località, invece, si registra un momento di crisi con i numeri del turismo che crescono ma che ‘drogano’ la realtà. Stiamo perdendo i piemontesi per i problemi del Colle di Tenda, ma anche molti tedeschi che scelgono altre località. Situazione analoga con i russi, per le note vicende, senza dimenticare le problematiche relative all’autostrada e le sue code. Sanremo si conferma comunque sempre più attraente e lo sarà ancora di più con le nuove strutture come l’Europa, l’hotel di Portosole, l’Astoria ed altro. Forse servirebbe un po’ più di attenzione alla pulizia ed alla manutenzione dell’arredo urbano”.