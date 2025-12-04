Unicef Natale 2025: torna l’iniziativa “Una Pigotta per il Natale” (Foto)

Volontarie e volontari Unicef distribuiranno le Pigotte a Diano Marina, Sanremo e Ventimiglia-simbolo di solidarietà e speranza per l’infanzia.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’Unicef si presenta alla cittadinanza sotto il segno della pace con la storica iniziativa “Una Pigotta per il Natale”. L’appuntamento è fissato per il 6 dicembre 2025, quando le Pigotte, celebri bambole di pezza simbolo di vita — “Bambino nato, Bambino salvato” — saranno disponibili nelle città di Diano Marina, Sanremo e Ventimiglia.

Le postazioni saranno dislocate nei seguenti punti:

Diano Marina: Piazza del Comune, dalle ore 10:00 alle 18:00;

Sanremo: Supermercato COOP di Zona Foce, dalle ore 10:00 alle 20:00;

Ventimiglia: Supermercato COOP di Roverino, dalle ore 10:00 alle 20:00.

L’iniziativa vede come testimonial Alessia Marcuzzi, volto noto e amatissimo del mondo dello spettacolo, che ha scelto di prestare la propria immagine a un messaggio chiaro: sostenere un progetto natalizio capace di unire la dimensione locale con un impatto internazionale.

Lo Staff provinciale dell’Unicef, guidato dal Presidente Raffaele Regina, ringrazia l’Amministrazione Comunale di Diano Marina e le Direzioni delle Coop di Sanremo e Ventimiglia per aver ospitato l’Ente di solidarietà internazionale e locale, offrendo gli spazi per le postazioni.

Volontarie e volontari saranno presenti nei vari “Unicef Point” per distribuire, a fronte di una donazione minima di 20 euro, le Pigotte. Un gesto semplice ma dal significato profondo, che va ben oltre la dimensione simbolica, contribuendo concretamente al sostegno dei bambini colpiti da conflitti, povertà e malnutrizione.

L’iniziativa si inserisce in un quadro drammatico: guerre che non risparmiano scuole e ospedali, malattie che si diffondono nei contesti fragili, povertà che rischia di diventare trappola generazionale. Partecipare a “Una Pigotta per il Natale” significa non solo sostenere economicamente un progetto concreto, ma anche riaffermare il valore di un impegno collettivo in favore dell’infanzia.

Per informazioni sulle postazioni e per individuare la piazza più vicina, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Unicef: www.pigotta.it

Come ricorda lo slogan dell’iniziativa:

“Bisogna fare silenzio quando i bambini dormono – non quando li uccidono!”

Un gesto di solidarietà che, a Natale, può trasformarsi in un abbraccio concreto per chi più ne ha bisogno.



