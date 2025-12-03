Solidarietà: il Lions Club Ventimiglia dona tre sedie a rotelle alla Croce Azzurra di Vallecrosia (Foto)

Nella giornata di ieri il Lions Club Ventimiglia ha compiuto un significativo gesto di solidarietà a favore della comunità locale, donando tre nuove sedie a rotelle alla Croce Azzurra di Vallecrosia. Un’iniziativa concreta che rafforza il sostegno alle persone con disabilità o difficoltà motorie e contribuisce a migliorare i servizi di assistenza sul territorio.

La consegna ufficiale si è svolta alla presenza dei rappresentanti del Lions Club, la Presidente Cristina Silvestri e Sauro Schiavolini, accolti dal Direttore della Croce Azzurra Matteo Amato, dal Dott. Stefano Ferlito – componente della parte socio-sanitaria di BNI Alta Via e Direttore Sanitario delle Misericordie della Liguria – e dai volontari dell’associazione Chiara Alcamo, Stefano Ricotta e Gabriele De Addis. Tutti hanno manifestato profonda gratitudine per il prezioso gesto. Le nuove sedie a rotelle saranno impiegate nei servizi quotidiani di soccorso e trasporto sanitario, rappresentando un importante potenziamento delle dotazioni della Croce Azzurra. La donazione contribuirà a rendere più efficiente, inclusivo e sicuro il lavoro dei volontari che, ogni giorno, si impegnano nel garantire assistenza ai cittadini più fragili.

Con questa iniziativa il Lions Club Ventimiglia ribadisce il proprio impegno verso il territorio e la volontà di sostenere le realtà che operano a favore della collettività. Un gesto che conferma i valori fondanti del Club: altruismo, collaborazione e vicinanza alla comunità. Ancora una volta, un esempio di come la sinergia tra associazioni possa tradursi in un concreto miglioramento della vita quotidiana delle persone che necessitano di aiuto.