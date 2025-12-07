Ventimiglia, solidarietà a due ruote: da Geppy’s Bistrot fondi al Gaslini e mototerapia per i bambini

Una serata di solidarietà da Geppy’s Bistrot di Ventimiglia. Il 19 dicembre la consegna dei fondi e una speciale giornata di "mototerapia" in cui i piccoli pazienti diventeranno centauri tra le corsie.

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per la serata di beneficenza organizzata nella città di confine, dove la passione per le due ruote si è unita allo spirito di servizio per una nobile causa. Il Motoclub BSM e il Lions Club Ufficiali d’Italia hanno unito le forze per sostenere l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, eccellenza sanitaria della nostra regione. L'evento, un aperitivo solidale svoltosi presso il noto locale Geppy’s Bistrot di Ventimiglia, ha registrato un notevole successo di pubblico. Una folta partecipazione di cittadini, appassionati e soci dei club ha permesso di raccogliere fondi preziosi da destinare alle cure e all'assistenza dei piccoli pazienti dell'istituto genovese.

La generosità, tuttavia, non si ferma alla singola serata. Gli organizzatori hanno infatti attivato una raccolta fondi online per permettere a chiunque di contribuire, anche a distanza, a questa importante iniziativa. È possibile effettuare una donazione in pochi click collegandosi al seguente link: https://www.gofundme.com/f/gaslini-ge

L'appuntamento al Gaslini: non solo una donazione

Il momento culminante dell'iniziativa è fissato per il 19 dicembre. Una delegazione congiunta del Motoclub BSM e del Lions Club Ufficiali d'Italia si recherà personalmente a Genova per la consegna ufficiale dell'assegno. Ma il vero dono, oltre al sostegno economico, sarà l'esperienza indimenticabile che verrà offerta ai bambini ricoverati. Grazie alla disponibilità del Motoclub BSM, verrà organizzata una giornata di "mototerapia": i piccoli pazienti che lo desiderano potranno diventare "centauri per un giorno". In sella a sicure moto elettriche, i bambini potranno sfrecciare e divertirsi direttamente tra le corsie dell'ospedale, vivendo un momento di svago e adrenalina capace di regalare un sorriso e una pausa dalla routine ospedaliera.

Un gesto concreto che dimostra come il mondo dell'associazionismo e quello dei motori possano correre insieme verso traguardi di grande valore umano.