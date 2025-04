Al via la convenzione tra Confesercenti Imperia e Anffas Imperia per promuovere l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità

Confesercenti Imperia e ANFFAS Imperia hanno siglato oggi una significativa convenzione di collaborazione volta a promuovere l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità nel settore del commercio e del turismo della provincia di Imperia.



L'accordo, sottoscritto dal presidente Confesercenti Ino Bonello e l’arch. Fiorenzo Marino presidente Anffas Imperia rappresenta un importante passo in avanti verso la creazione di un territorio sempre più accogliente e attento alle esigenze di tutti.

La collaborazione tra le due realtà si concretizzerà in diverse iniziative con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori del settore, fornire strumenti e competenze per migliorare l'accessibilità fisica e comunicativa delle attività commerciali e turistiche, e favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.



Tra le azioni previste dalla convenzione figurano:

· Organizzazione di seminari e workshop formativi: dedicati agli operatori del commercio e del turismo per fornire loro conoscenze specifiche sulle diverse forme di disabilità, sulle normative vigenti in materia di accessibilità e sulle buone pratiche per un'accoglienza inclusiva.

· Realizzazione di guide e materiali informativi: utili per gli operatori e per le persone con disabilità, contenenti informazioni sull'accessibilità delle strutture e sui servizi disponibili.

· Promozione di progetti pilota: in collaborazione con le attività associate a Confesercenti, verranno implementati progetti concreti per rendere più accessibili negozi, ristoranti, stabilimenti balneari, strutture ricettive e altri esercizi commerciali.

· Sensibilizzazione della comunità: attraverso campagne di comunicazione congiunte, si mira a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'inclusione e dell'abbattimento delle barriere, sia fisiche che culturali.

· Supporto all'inserimento lavorativo: Confesercenti si impegna a esplorare opportunità per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità all'interno delle aziende associate, in collaborazione con i servizi competenti di Anffas.



"Siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione con Anffas," dichiara Ino Bonello,- crediamo fermamente che un commercio e un turismo realmente inclusivi non siano solo un imperativo etico, ma anche un'opportunità per le nostre imprese di ampliare il proprio bacino di utenza e migliorare la qualità dei servizi offerti. Insieme ad Anffas, lavoreremo attivamente per rendere il nostro territorio sempre più accogliente per tutti."



“Questa convenzione vuole essere l’inizio di un impegno concreto, dichiara il Presidente di Anffas Imperia Fiorenzo Marino, per costruire insieme un territorio più accessibile, dove possano essere abbattute sia le barriere fisiche che quelle culturali, per una società realmente inclusiva. Crediamo che questo accordo possa portare benefici tangibili, migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità e offrendo al tempo stesso alle attività economiche nuovi strumenti per accogliere e valorizzare tutti.”



La sottoscrizione di questa convenzione segna l'inizio di un impegno congiunto e continuativo per costruire un futuro in cui il commercio e il turismo della Provincia di Imperia siano realmente accessibili e inclusivi per tutti.