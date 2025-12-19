Capodanno a Sanremo, confermato il piano sicurezza: area protetta dal Living Garden al Victory

Resta invariato il piano di safety e security predisposto per il Capodanno a Sanremo, con un assetto organizzativo ormai consolidato che interesserà l’area centrale della città. Anche quest’anno sarà garantita una presenza rafforzata sul territorio, con dieci agenti della polizia locale impegnati nel dispositivo, affiancati dalle altre forze dell’ordine e dagli steward incaricati dei controlli.

Il perimetro dell’area protetta comprenderà la zona che va dal Living Garden fino al Victory, includendo l’asse di via Nino Bixio verso il mare. Si tratta di un’area che sarà presidiata e regolamentata secondo il piano di sicurezza, pensato per consentire lo svolgimento degli eventi in condizioni di massima tutela per il pubblico.

Dal punto di vista organizzativo non sono previste modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti. L’evento di Capodanno si svolgerà davanti alla Capitaneria di Porto, mentre il luna park resterà all’interno dell’area protetta, collocato a Pian di Nave. La principale differenza rispetto al passato riguarda proprio la disposizione degli spazi: il luna park occuperà una parte dell’area che solitamente era destinata al pubblico, modificando di conseguenza la distribuzione delle persone.

Piazzale Vesco potrà accogliere circa mille persone e sarà soggetto a un sistema di conta degli accessi. Il pubblico verrà distribuito in modo diffuso a ferro di cavallo, tra via Nazario Sauro, piazzale Vesco – dove saranno presenti l’imbarcazione e il dj – il porto vecchio e Pian di Nave. Proprio quest’ultima zona potrebbe risultare particolarmente affollata, anche in relazione alla presenza del luna park, con una maggiore concentrazione o comunque una distribuzione più ampia delle persone rispetto ad altre aree.

Nel complesso, il piano punta a garantire un Capodanno ordinato e sicuro, con un controllo attento dei flussi e una presenza costante delle forze di sicurezza nelle zone più frequentate della città.