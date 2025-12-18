Ventimiglia, addobbi realizzati all'uncinetto abbelliscono il centro storico (Foto)

Addobbi realizzati all'uncinetto abbelliscono il centro storico di Ventimiglia in occasione delle festività natalizie.

"L’atmosfera natalizia a Ventimiglia quest’anno si tinge di colori vivaci e di emozione grazie agli addobbi di lana colorata realizzati all’uncinetto dal gruppo 'un filo che continua'" - fa sapere Piero Fusco del Centro Espositivo “Sala delle Volte” - "Nel cuore del centro storico, piazza del Canto e via Piemonte si trasformano in un vero museo a cielo aperto, dove ogni assemblaggio racconta una storia di passione, arte e tradizione. Questi addobbi non sono solo decorazioni ma veri e propri simboli di unione e creatività".

"La magia dell’uncinetto è un legame tra generazioni e va oltre la semplice tecnica artigianale; costituisce un atto che unisce le persone. Immaginate un gruppo di donne, gomitoli di lana tra le mani, che si ritrovano per condividere idee e risate" - dice - "Questo è il cuore pulsante del gruppo di via Piemonte, che ha saputo coinvolgere le loro amiche e l’intera comunità nel progetto 'Colori e Creatività' dedicato al Natale. Ogni decoro, con la sua unicità, riflette i legami profondi tra le creatrici e la loro arte, riportando alla memoria ricordi affettuosi e momenti condivisi".

"La realizzazione di questi splendidi addobbi è stata possibile grazie alla collaborazione di sferruzzatrici appassionate, pronte a mettere a disposizione la loro creatività. Utilizzando filati di lana colorata, sono nate decorazioni che abbelliscono non solo la via ma anche gli alberi e le ghirlande poste agli ingressi delle abitazioni. Le tonalità armoniose e la varietà delle trame creano un’atmosfera festosa, catturando l’attenzione di chiunque passi da questa via" - afferma - "Avvicinandoci al Natale, questi decori all’uncinetto assumono un significato profondo: diventano simboli di unione e passione".

Piero Fusco, del Centro Espositivo “Sala delle Volte” sottolinea come "questi addobbi raccontino l’abilità artigianale delle donne di via Piemonte e delle loro amiche e la bellezza creata attraverso relazioni umane, inoltre, riportano alla luce tecniche tradizionali che rischierebbero di svanire, ogni punto di lana racconta una storia di dedizione e amore. In questo Natale, lasciatevi ispirare dalla magia di 'Colori e Creatività' che non è solo un progetto di decorazioni, ma un modo per celebrare il legame tra le persone, la tradizione, l’arte, la bellezza e l’unione nella meravigliosa cornice di Ventimiglia".