Sanremo: gli orari del Mercato Annonario per le feste di fine anno, Confesercenti "Sostegno agli operatori"

Sono stati confermati, dalla Confesercenti di Sanremo gli orari di apertura del Mercato Annonario durante il periodo festivo, al fine di garantire un servizio efficiente e continuo per i residenti e per i turisti che verranno a soggiornare in città.
Lunedì 8 Dicembre: 6-13.30
Sabato 20 dicembre 6-15
Domenica 21 dicembre: chiuso
Lunedì 22 dicembre: 6-15
Martedì 23 dicembre: 6-15
Mercoledì 24 dicembre 6-16
Giovedì 25 dicembre (Natale) e venerdì 26 dicembre: chiuso
Sabato 27 dicembre: 6-16
Domenica 28 dicembre: chiuso
Martedì 30 dicembre: 6-16
Mercoledì 31 dicembre: 6-16
Giovedì 1 gennaio 2026 (Capodanno): chiuso
Martedì 6 gennaio (Epifania): 6-13:30
"Rinnova il nostro sostegno - evidenzia Confesercenti - agli operatori e ringraziando la clientela per la fiducia dimostrata, auguriamo a tutti Buone Feste e buon lavoro".