Attualità | 19 dicembre 2025, 07:49

Sanremo: gli orari del Mercato Annonario per le feste di fine anno, Confesercenti "Sostegno agli operatori"

Chiusure classiche per Natale, Santo Stefano e Capodanno

Sono stati confermati, dalla Confesercenti di Sanremo gli orari di apertura del Mercato Annonario durante il periodo festivo, al fine di garantire un servizio efficiente e continuo per i residenti e per i turisti che verranno a soggiornare in città.

Lunedì 8 Dicembre: 6-13.30
Sabato 20 dicembre 6-15
Domenica 21 dicembre: chiuso
Lunedì 22 dicembre: 6-15
Martedì 23 dicembre: 6-15
Mercoledì 24 dicembre 6-16
Giovedì 25 dicembre (Natale) e venerdì 26 dicembre: chiuso
Sabato 27 dicembre: 6-16
Domenica 28 dicembre: chiuso
Martedì 30 dicembre: 6-16
Mercoledì 31 dicembre: 6-16
Giovedì 1 gennaio 2026 (Capodanno): chiuso
Martedì 6 gennaio (Epifania): 6-13:30

"Rinnova il nostro sostegno - evidenzia Confesercenti - agli operatori e ringraziando la clientela per la fiducia dimostrata, auguriamo a tutti Buone Feste e buon lavoro".

