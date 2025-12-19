Sanremo: sospese le rimozioni dei veicoli per il lavaggio strade durante le festività natalizie

In occasione delle festività natalizie il corpo di Polizia locale ha comunicato la sospensione delle rimozioni serali dei veicoli per consentire i lavaggi stradali, con la misura che sarà in vigore dal 22 dicembre fino al 6 gennaio compresi.

La decisione è stata adottata per agevolare cittadini e visitatori durante il periodo delle feste, evitando disagi legati agli spostamenti e alle consuete operazioni di pulizia. Le attività di lavaggio strade proseguiranno regolarmente, ma senza l’applicazione delle rimozioni forzate dei veicoli in sosta.

Il provvedimento rientra nelle iniziative messe in campo per rendere più sereno e scorrevole il periodo natalizio, garantendo al tempo stesso la cura e la pulizia degli spazi urbani.