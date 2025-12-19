Il Lions Club Sanremo Host in visita al Vescovo Suetta per gli auguri natalizi (Foto)

Una delegazione del Lions Club Sanremo Host è stata ricevuta stamattina dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, S.E. Monsignor Antonio Suetta, in occasione dello scambio degli auguri natalizi. L’incontro ha rappresentato un momento significativo nel percorso dell’anno lionistico, rafforzando il legame tra il Club e la guida spirituale della Diocesi. Durante la visita, i rappresentanti del Lions Club hanno donato al Vescovo un panettone artigianale della Fondazione Lions, il volume celebrativo e il gagliardetto dedicati al 70° anniversario del Lions Club Sanremo Host.

Nel ringraziare per il gesto, Monsignor Suetta ha espresso i suoi auguri a tutti i soci del Club, invitandoli a proseguire con rinnovato impegno la missione lionistica di servizio a favore dei più bisognosi. Il Vescovo ha inoltre sottolineato come l’azione del Lions Club rappresenti un concreto sollievo per la comunità, ribadendo l’importanza di sostenere chi dedica la propria vita al bene comune e confermando il suo ruolo di guida spirituale per il territorio.

Alla delegazione erano presenti la socia Silvana Fassio, Cerimoniera del Club; il Past Governatore Vincenzo Benza; il Responsabile dei Service Domenico Frattarola; i soci Danilo Moraglia, Giovanna Negro e Ivo Ghiglione, insieme al Presidente Giorgio Cravaschino. Il Lions Club Sanremo Host ha infine ringraziato Monsignor Suetta per l’ospitalità e l’ispirazione ricevute, rinnovando il proprio impegno nel promuovere iniziative solidali a beneficio della comunità sanremese e ventimigliese.