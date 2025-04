Bordighera Bene Comune: con il dottor Roberto Ravera si è chiuso con successo il ciclo “Sguardi sul mondo”

Si è concluso ieri sera al Cinema Olimpia con grande partecipazione ed entusiasmo il ciclo di incontri “Sguardi sul mondo”, promosso da Bordighera Bene Comune per offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione, confronto e approfondimento su temi di rilevanza sociale, culturale e internazionale. Dopo il grande successo dell’incontro con Don Rito Alvarez e Andrea Moreno, che hanno emozionato il pubblico con il loro racconto di coraggio e lotta alla criminalità, la rassegna si è chiusa in bellezza con una serata davvero speciale insieme al dottor Roberto Ravera.

Psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Ravera Children, il dottor Ravera ha dedicato gran parte della sua vita all’impegno in Sierra Leone, dove opera in favore dei bambini e dei ragazzi vittime di traumi, abusi e povertà estrema. Con parole semplici ma potenti, ha condiviso con il pubblico la sua esperienza sul campo, raccontando storie di sofferenza ma anche di speranza, di rinascita e di resilienza. Con lui, Giacomo Rossetto, volontario che ha raccontato della sua prima esperienza in Sierra Leone con immagini e racconti molto toccanti. L’incontro è stato sentito, coinvolgente e molto partecipato, a dimostrazione del desiderio diffuso di aprirsi al mondo e conoscere realtà lontane che, in realtà, ci riguardano da vicino.

Bordighera Bene Comune ringrazia di cuore tutti i relatori che hanno animato questo primo ciclo, e soprattutto il pubblico, che con la sua presenza ha dato senso e forza al progetto. Il successo di “Sguardi sul mondo” rappresenta un punto di partenza: "continueremo a proporre iniziative che mettano al centro la conoscenza, la solidarietà e la partecipazione attiva, convinti che una comunità più consapevole sia anche una comunità più libera e unita.”