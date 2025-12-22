Ex stazione di piazza Cesare Battisti, primi segni di rinascita: approvata la variante ai lavori di restauro (Foto)

Negli ultimi giorni piazza Cesare Battisti ha iniziato a mostrare un primo, significativo cambio di volto. Una parte dell’ex stazione ferroviaria è infatti tornata visibile, svelando i primi risultati dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro dell’edificio storico, dichiarato di interesse storico-artistico dal Ministero per i Beni Culturali. Un’anticipazione che lascia intravedere il potenziale di uno degli interventi più attesi per il rilancio del cuore cittadino, in attesa della conclusione definitiva del cantiere, prevista entro il Festival della Canzone Italiana del prossimo anno.

Nelle scorse settimane era stata approvatA la prima perizia di variante dell’intervento, resa necessaria dalle condizioni impreviste emerse durante i lavori e dalle prescrizioni della Soprintendenza, che ha rilasciato la nuova autorizzazione lo scorso 23 luglio. L’aggiornamento progettuale introduce alcune lavorazioni supplementari, indispensabili per adeguare l’intervento allo stato reale dell’edificio e per l’impiego di materiali diversi rispetto a quelli previsti inizialmente.

La variante ha un importo complessivo di 472.303,52 euro al netto del ribasso, di cui 393.869,07 euro per lavori e 78.434,45 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’incremento netto di spesa è pari a 38.342 euro (42.176,20 euro IVA compresa), somma che viene interamente coperta dal ribasso d’asta, senza quindi alcun aumento del quadro economico complessivo dell’opera.

L’esecuzione delle nuove lavorazioni è affidata all’RTI composta da Comitel e Teknoservice, già aggiudicataria dell’appalto sottoscritto nel novembre 2024, che ha confermato la disponibilità a procedere alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi previsti nell’atto di sottomissione. Il recupero dell’ex stazione rientra in un più ampio percorso di valorizzazione urbana: l’edificio è destinato a diventare un nuovo spazio al servizio del territorio e del turismo, con funzioni di accoglienza e informazione. L’intervento è finanziato nell’ambito del Bilancio 2025-2027, sul capitolo dedicato alla “Manutenzione straordinaria immobile ex stazione ferroviaria – Infopoint turistico primo lotto”.

Con l’avanzare dei lavori e la recente scopertura di una prima parte della struttura, cresce l’attesa per la restituzione completa dell’edificio alla città. Un tassello fondamentale per la riqualificazione di piazza Cesare Battisti, che tornerà a splendere anche grazie alla riapertura dell’hotel Europa Palace e all’attivazione di nuovi esercizi commerciali, contribuendo a ridare centralità, eleganza e vitalità a una delle aree più strategiche di Sanremo.