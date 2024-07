Dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi: il manifesto con tutte le indicazioni

A seguito della dichiarazione, da parte di Regione Liguria, dello stato di grave

pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio regionale (decreto 4926 del 24 giugno 2024), il Comune di Sanremo avvisa la cittadinanza che, in tutti i boschi e in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi ove si possa creare pericolo di incendio, è vietato:

- accendere fuochi di qualsiasi tipo

- far brillare mine

- usare apparecchi elettrici o a fiamma per tagliare metalli

- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace

- fumare o compiere altre attività che possano creare pericolo

E’ consentito accendere fuochi unicamente nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, solo se dotate di specifiche strutture fisse.

In caso d’incendio si raccomanda di contattare tempestivamente il numero unico di emergenza 112.

Il manifesto (in basso) con tutte le informazioni è pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it)