“Bus troppo veloci”: cresce la preoccupazione tra studenti e pendolari a Sanremo

"Bus troppo veloci". È questa l’espressione che, nelle ultime settimane, ha iniziato a circolare sempre più spesso tra gli utenti della Riviera Trasporti, soprattutto tra studenti e pendolari che utilizzano quotidianamente le corse da e per Sanremo. Una preoccupazione che cresce, soprattutto nelle ore di punta, per una guida definita da molti troppo “aggressiva”, con frenate brusche, curve a velocità sostenuta e manovre improvvise.

A segnalare la situazione sono gli stessi utenti, che hanno iniziato a denunciare episodi di guida troppo veloce all'interno dei mezzi, alle fermate o sui vari social media. In particolare, sono molti i genitori degli studenti a manifestare preoccupazione: “Mio figlio mi ha raccontato che in più di un’occasione ha rischiato di cadere – fa sapere una mamma – si aggrappa dove può, ma quando l’autobus è pieno e il conducente accelera o frena di colpo, è pericoloso”.

Situazioni simili vengono segnalate anche da lavoratori e pendolari, che notano come in certi orari la corsa sembri quasi una 'gara contro il tempo': “Prendo l’autobus tutti i giorni per lavoro – racconta un utente sulla tratta Andora-Sanremo – e ormai è la norma vedere i mezzi affrontare le rotonde o le discese a velocità sostenuta”. A peggiorare la situazione c’è l’affollamento dei bus, soprattutto all’uscita dalle scuole o nel tardo pomeriggio, quando il rientro dal lavoro riempie le corse principali. Con i mezzi pieni, mantenere l’equilibrio diventa più difficile e ogni sbandata o brusca frenata aumenta il rischio di cadute.

Al momento non risultano episodi gravi o incidenti, ma il disagio è evidente e si fa sempre più diffuso.