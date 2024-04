Taggia: per le manifestazioni estive il Comune è a caccia di sponsor, si parte da 500 euro

Caccia agli sponsor. Vale un po’ per tutti i comuni che, sempre alle prese con le casse semivuote, si stanno muovendo in queste settimane per trovare aziende che possano intervenire economicamente nell’organizzazione delle manifestazioni estive.

Il Comune di Taggia, sempre particolarmente attivo nell’organizzazione di appuntamenti sul territorio con il suo vulcanico Assessore Barbara Dumarte, è proprio alla ricerca di partner che vogliano pubblicizzare la propria attività, offrendo ovviamente spazi per farlo.

L’anno scorso furono proposte centinaia di appuntamenti di cui quasi 60 nel solo mese clou di agosto. Proprio per questo è stata pubblicata una cosiddetta ‘manifestazione di interesse’, delegando il Servizio Attività Produttive (Turismo, Sport e Cultura) per un avviso, rivolto agli operatori presenti sul mercato, per la raccolta di sponsorizzazioni degli eventi estivi.

La sponsorizzazione minima sarà di 500 euro ma sono previsti anche interventi da 5.000, grazie ai quali si potrà ottenere anche la presenza massiccia su brochure e manifesti che pubblicizzeranno gli eventi. Sicuramente sarà un’estate piena di appuntamenti per Arma ma anche nel centro storico di Taggia.