Riva Ligure amplia il patrimonio: acquisiti terreni e infrastrutture ex SE.COM

Il Comune di Riva Ligure ha formalmente acquisito al proprio patrimonio immobiliare i terreni censiti al Foglio 4, particelle 457 e 459, e la cabina elettrica registrata al Foglio 4, particella 477. L’atto è stato approvato all’unanimità nel corso del Consiglio comunale dell’11 marzo 2025, con delibera n. 7, dichiarata immediatamente eseguibile per urgenza.

I beni provenienti da SE.COM S.p.A. L’acquisizione fa seguito alla liquidazione della società partecipata SE.COM S.p.A., avviata in seguito al conferimento dell’azienda a Rivieracqua S.p.A., attuale gestore unico del servizio idrico integrato. La distribuzione del patrimonio residuo della società prevede che ai Comuni soci venga riconosciuta una parte proporzionale del valore netto della società, pari complessivamente a 1.460.892 euro (dato al 30 novembre 2024).

Nello specifico, per quanto riguarda Riva Ligure, è stato previsto anche il trasferimento della proprietà dei suddetti terreni e della cabina elettrica, ubicati in località Prati, davanti all’impianto di depurazione al servizio degli ex soci di SE.COM.

Nessuna limitazione per gli enti locali. L’acquisizione è avvenuta in piena legittimità, anche alla luce delle norme in vigore: dal 2020 infatti, non sussistono più limitazioni per gli enti locali in materia di acquisto di beni immobili (ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. f, del D.L. 124/2019 convertito nella L. 157/2019). Resta comunque l’obbligo di una valutazione attenta della congruità, che in questo caso è stata assicurata, dato che il valore dei beni era già inserito a bilancio da SE.COM per un totale di 8.594,76 euro.

Procedura completata. Con questa delibera, il Comune ha autorizzato il responsabile dell’Area Edilizia e Urbanistica, l’architetto Katia Carli, a firmare l’atto di acquisizione e ad attuare tutti gli adempimenti necessari. Si tratta di un’operazione importante in termini patrimoniali e strategici per l’Ente, che consolida così la propria dotazione immobiliare e chiude un capitolo collegato alla dismissione della partecipata SE.COM.