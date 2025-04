'Giornata nazionale della salute della donna': tutte le iniziative organizzate dall'Asl 1 Imperiese

In occasione della 10ª Giornata nazionale della salute della donna che prende il via domani, Asl 1 Imperiese aderisce all'iniziativa di Fondazione Onda ETS, che dedica la settimana dal 22 al 30 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in ogni fase della vita.

Verranno offerti gratuitamente servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

In Asl 1 saranno disponibili i seguenti servizi:

- video di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili che sarà pubblicato sul canale Youtube e pagina Facebook di Asl 1, a cura della Struttura Malattie Infettive;

- Linea rosa, colloquio con operatori sanitari del Centro Screening per definizione del proprio profilo di screening;

- video informativo, che sarà pubblicato sul canale Youtube e pagina Facebook di Asl1, sulla riabilitazione del pavimento pelvico a cura delle Ostetriche Consultorio Asl 1;

- Sos emicrania, diretta Facebook sul canale aziendale; successivamente, sarà possibile porre domande in chat alla neurologa per tutta la settimana dell'Open week Salute Donna.

Le iniziative e le informazioni a riguardo sono consultabili sul sito.