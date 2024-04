Meteo pazzo sulla nostra provincia: temperature da brivido con lo zero termico a 1.000 metri

Una volta si diceva marzo ‘pazzerello’ mentre quest’anno possiamo trasporre l’aggettivo al mese di aprile, visto che l’annunciato transito di aria artica è stato confermato e anche la nostra provincia si presenta oggi con temperature decisamente invernali.

E alla nostra zona va decisamente meglio che in altre, visto che nel basso Piemonte sta addirittura nevicando copiosamente con le località sciistiche (anche se gli impianti sono chiusi) che presentano un paesaggio più natalizio che da fine aprile.

Dopo le brevi piogge di ieri sera e stanotte (condite da alcune grandinate) che hanno portato una ventina di millimetri, questa mattina la fa padrone il freddo con temperature sotto zero a Poggio Fearza (-5,9 a 1.800 metri di qouta) e -0,5 a Colle Belenda sopra Pigna. Freddo intenso anche a Gouta (0,1), Colle D’Oggia (0,7), Nava (1,4), Bajardo (1,8), Triora (2), Pornassio (3,4), Pieve di Teco (4,2) e via via tutte le altre località, per arrivare sulla costa dove non si superano i 10 gradi.

Ma anche a mezzogiorno la situazione non è migliorata di molto, visto a 1.800 metri siamo ancora decisamente sotto zero (-2,6 a Poggio Fearza), con località come Nava che sono a 6,5 e Bajardo 6,6. Migliora un po’ sulla costa con Ventimiglia 13, Sanremo 13,3 ed Imperia a 13,6. Temperature comunque da inverno pieno e non da primavera avanzata.

Come detto, anche nei prossimi giorni batteremo i denti: domani le temperature dovrebbero addirittura scendere di un grado. Mercoledì e giovedì le minime rimarranno sui valori di oggi mentre le massime saliranno di 4/5 gradi. Quindi, da venerdì ritroveremo temperature più gradevoli ma sempre ‘freschine’.