Sanremo: ok di direzione lavori e impresa, rinviato di un mese l'allestimento del cantiere per l'ostello

Inizieranno a fine agosto i lavori di allestimento delle impalcature per il nuovo ostello che sarà costruito dal gruppo Lagorio, tra piazza Cassini e via Palazzo. La conferma arriva direttamente dalla ‘PiEmmeQuattro’, la società del gruppo che fa capo a Walter Lagorio che ha acquisito l’immobile da Amaie e che costruirà la struttura ricettiva.

“Abbiamo parlato con il direttore dei lavori – ha detto Walter Lagorio – che fin da subito si è dichiarato disponibile. C’era solo da trovare l’accordo con l’impresa costruttrice che, nelle ultime ore ha dato il suo assenso. Siamo ben felici di andare incontro alle esigenze dei commercianti che, in questo modo, potranno lavorare con maggiore tranquillità nel mese di agosto”.

I lavori di montaggio delle impalcature, infatti, dovevano partire lunedì prossimo ed avrebbero creato non pochi problemi nel mese clou della stagione estiva. I commercianti, dopo essersi rivolti al comune, hanno deciso di preparare una petizione che è stata subito recepita dal gruppo ‘PiEmmeQuattro’.

“Viviamo una stagione partita decisamente in ritardo a causa del meteo – avevano detto i commercianti – e i lavori sarebbero potuti diventare una mazzata finale”. L’immobile, che era di proprietà di Amaie, ha il suo ingresso su piazza Cassini ma interessa nella parte posteriore la zona di via Palazzo. Era stato acquistato per poco più di un milione di euro dalla 'PiEmmeQuattro', collegata a Walter Lagorio, patron di 'UnoEnergy'.

Il progetto prevede la costruzione di un ostello della gioventù nel cuore della città, alle porte della Pigna.