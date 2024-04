Ventimiglia: cassonetti strapieni e immondizia ovunque, la differenziata sembra non decollare (Foto)

Non si placa a Ventimiglia la questione legata al conferimento dell’immondizia e alle situazioni di degrado che si registrano attorno alle isole ecologiche. Alcune settimane fa era stato il Partito Democratico a sollevare la questione, condannando il sistema di raccolta e, soprattutto quello dei cassonetti e delle loro chiavi.

Si era anche parlato del doppio ‘giro’ dei netturbini per la raccolta dell’immondizia dai cassonetti ma, secondo fonti ben informate, questo non accadrebbe. E la situazione è sotto gli occhi di tutti con (come dalle foto che pubblichiamo) centinaia di sacchetti e altro abbandonati. Le immagini si riferiscono alla prima mattinata di ieri e confermano i problemi dei cittadini ventimigliesi.

La situazione è difficilissima e, se da una parte serve una sferzata da parte di chi organizza il servizio di raccolta, dall’altra anche i cittadini mettono poca buona volontà nel voler dare una svolta al sistema. In molti sostengono che i cassonetti sono troppo pochi e, la riduzione delle postazioni ha portato ad una situazione disastrosa.

C’è anche il problema delle persone più anziane che, nonostante i tentativi di fare bene la raccolta differenziata, hanno difficoltà a conferire soprattutto per la pesantezza dei coperchi dei cassonetti, che dovrebbero forse essere forniti di pedali. Insomma, una situazione particolarmente difficile che dovrà essere presa in mano al più presto per arrivare ad una soluzione.

Il problema è purtroppo di tutte le città, visto che anche nel resto della provincia (tranne qualche raro caso) la differenziata non decolla.