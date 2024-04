Sanremo: pasticceria matuziana va in tutta Italia con le specialità del giovane Daniel Kavaja

Una pasticceria di Sanremo su un mensile nazionale dedicato alla cucina. Questa volta la città dei fiori e delle canzoni sale agli onori della cronaca non per le sue classiche peculiarità ma per altre. Questo non significa che le pasticcerie matuziane non siano di qualità ma, solitamente, siamo abituati a vedere Sanremo sulle cronache nazionali per altri motivi.

Questa volta è la pasticceria Dulcis & Dulcis di corso Garibaldi a trovare la vetrina su ‘Novella cucina’, mensile edito da ‘Visibilia’. In un articolo scritto da Sara Rossini, infatti, il pasticcere dell’esercizio, Daniel Kavaja, ha raccontato alcune delle sue leccornie ed ha evidenziato la sua grande passione per quella che può e deve essere considerata un’arte.

Daniel ha parlato dei sei anni dell’attività, aperta in pieno centro e che, pur essendo anche un bar, punta molto sulla pasticceria. Tre le ricette che Daniel ha ‘svelato’ al mensile uscito in tutta Italia, ovvero la ‘Torta croccante ai 3 cioccolati e frutti rossi’, la ‘Crostata al cacao con crema al cioccolato e lamponi freschi’ e una delle sue passioni fin da bambino, i ‘Profiterol’.

Daniel ha raccontato di essere cresciuto nel laboratorio della madre, che lo ha legato al mestiere, che ha affinato grazie al percorso di alta pasticceria, fatto alla Cast Aliementi. Per lui e per la sua famiglia una grande soddisfazione, quella di essere stato scelto per una rivista di cucina particolarmente seguita.