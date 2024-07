Processo di risanamento di Rivieracqua: definitiva la sentenza di omologa della proposta di ristrutturazione del debito

Il percorso di risanamento di Rivieracqua si arricchisce di un ulteriore positivo tassello.

Dopo che la sentenza del Tribunale di Imperia ha omologato gli accordi di ristrutturazione, con estensione degli effetti nei confronti dei creditori non aderenti è divenuta definitiva, non essendo stato presentato alcun reclamo avverso entro il termine ultimo del 24 luglio, il Tribunale Concorsuale di Genova ha emesso ieri decreto con il quale ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalle Società del Gruppo Enrile per la dichiarazione di insolvenza di Rivieracqua Spa e la sottoposizione di quest'ultima all'amministrazione straordinaria.

Ricordiamo che, lo scorso 19 luglio è stato presentato il bando di gara per la selezione del socio privato operativo di Rivieracqua. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 17 ottobre prossimo, in conformità ai tempi previsti dagli accordi intercorsi con i creditori.