Sanremo: l'ambasciatore di Israele in Italia ieri in città per l'anniversario della Conferenza dei Diritti

Servizi antiterrorismo ieri a Sanremo per la presenza dell’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, insieme ad una folta delegazione per festeggiare il 104° anniversario della Conferenza dei Diritti che, tra il 19 e il 25 aprile 1920, si è svolta al Castello Devachan di Sanremo in corso Inglesi.

Si riunirono infatti per una settimana i rappresentanti delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale. E tutto questo mentre si stavano consumando ovunque gli ultimi casi di influenza spagnola e si era a poco meno di un anno dalla Conferenza di Versailles. I delegati presenti al vertice sanremese assunsero, tra l'altro, le decisioni che portarono dopo la seconda guerra mondiale alla nascita dello Stato ebraico.

Proprio per questo, ogni anno si svolgono a Sanremo alcune cerimonie per ricordare quell’importante avvenimento. Non sono passate inosservate, infatti, alcune auto del servizio diplomatico scortate ieri nel centro della città. Massima attenzione proprio al Castello Devachan, dove la delegazione si è riunita all’ora di pranzo. E, quindi, all’hotel Royal dove si è svolto un convegno e, la sera, la cena di gala.

Questa mattina l’ambasciatore è ripartito di buon’ora per Roma. Mercoledì mattina, invece, una delegazione degli organizzatori dell’incontro di ieri, è stata ricevuta in Comune dal Sindaco Alberto Biancheri.

Sanremo, grazie a quell'avvenimento del 1920, continua a trasmettere il messaggio di una concreta testimonianza storica viva ed attuale, che caratterizza ancora gli equilibri geopolitici internazionali e che lascia aperta tuttavia la speranza di un mondo più solidale. Non a caso a Sanremo, nel solco di questa benemerita tradizione, ha sede un istituto di diritto umanitario, che costituisce un punto di riferimento nel dibattito su questioni che attengono alla pace tra i popoli e le nazioni e al riconoscimento dei diritti dei rifugiati e dei migranti.