Nuove case a canone calmierato a Bussana: aperto il bando del Comune di Sanremo

Il Comune di Sanremo ha pubblicato il secondo bando per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di Social Housing a Bussana. Si tratta di un intervento inserito nel Programma “7bis/3 – Interventi minori”, approvato dalla Regione Liguria, che punta a offrire case moderne ed efficienti a canoni accessibili, rivolte a famiglie, giovani coppie e cittadini con redditi medio-bassi.

Gli alloggi, realizzati con titolo edilizio n. 389/2013, dispongono di impianti autonomi a pompa di calore, aria condizionata, classe energetica A, ascensore, oltre a posto auto, cantina e posto moto. Le metrature variano dai 77 ai 90 metri quadrati e comprendono cucine-soggiorni, due camere da letto e spazi esterni come terrazzi o giardini.

Le domande possono essere presentate dal 6 novembre al 5 dicembre 2025 alle ore 12:30. I moduli (Allegato B) sono scaricabili dal sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) oppure disponibili in formato cartaceo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palafiori.

Le richieste potranno essere consegnate: manualmente o inviandole per posta o tramite pec. Alla domanda dovranno essere allegati: copia del documento d’identità in corso di validità; dichiarazione ISEE 2023; eventuale documentazione che dà diritto a punteggi aggiuntivi (sfratto, disabilità, figli minori, ecc.).

Possono fare domanda i cittadini:

- italiani, europei o extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno;

- residenti a Sanremo da almeno 12 mesi o che vi lavorino stabilmente;

- con un ISEE tra 8.000 e 30.000 euro (20.000 euro per i single).

Non possono partecipare i titolari di proprietà immobiliari adeguate o di beni che superino il valore di 61.959 euro, né chi abbia già ricevuto alloggi pubblici o agevolati.

Gli alloggi verranno assegnati con un canone moderato calcolato su base metratura, pari a 4,65 euro al metro quadrato al mese. I contratti saranno stipulati ai sensi della legge 431/1998, con durata di 3 anni rinnovabili per altri 2. È previsto un deposito cauzionale pari a tre mensilità e una fideiussione bancaria o assicurativa pari a un anno di canone. Gli assegnatari dovranno trasferire la residenza nell’alloggio entro 30 giorni dalla firma del contratto. È vietata la sublocazione.