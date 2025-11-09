Sanremo: Mager “Il Festival via dall’Ariston perderebbe fascino”. Il sindaco apre al confronto ma ribadisce il legame con il teatro (Video)

. Il sindacorivela la sua posizione rispetto al tema Palafestival di cui si discute da decenni pur senza una base concreta, un luogo ben identificato per edificarlo e almeno una bozza di progetto. Esprime il suo pensiero, non sottraendosi però ad eventuali valutazioni ad ampio raggio, nella puntata speciale dededicata al(con lui l'assessore Alessandro Sindoni) che ha messo in pericolo la prosecuzione dell'evento imperniato sullo storico rapporto con la Rai.

“Secondo me, esiste un legame indissolubile tra il Festival e l'Ariston – spiega – Tuttavia, da taluni viene evidenziata una limitatezza del teatro quanto a ricettività, e ci viene quindi ventilata l'opportunità di pensare a qualcosa di diverso. Ammesso che si possa decidere di percorrere questa strada, di certo non lo si potrebbe fare in poco tempo. Vedremo”. E' una partita da giocare con la Rai: il sindaco non lo nasconde. “Ci sono dei contatti - rivela -, che s'infittiranno sotto Festival, quando qualche dirigente arriverà a Sanremo, se non proprio l'amministratore delegato. Voglio capire fino a che punto, anche da parte loro, ci sia la convinzione di pensare a una sede alternativa. La mia opinione l'ho espressa, convinto che il clima che si respira all'interno dell'Ariston sia irripetibile. Ma se questo rapporto con la Rai si consoliderà definitivamente, come francamente speriamo tutti, non si potrà trascurare un diverso pensiero”.