Caro bollette, a Ventimiglia l'incontro organizzato dalla Cgil

Così la Cgil annuncia l'incontro pubblico in programma martedì 14 maggio alle 15 nel salone parrocchiale “S. Agostino” in piazza Ettore e Marco Bassi a Ventimiglia.

“Questa situazione sta diventando veramente surreale - aggiungono dal sindacato - tra gli utenti serpeggia molta rabbia e moltissima inquietudine, per silenzio (assordante) da parte di tutti coloro, che dovrebbero almeno dare dei segnali e non, tralasciare o rimanere indifferenti al grido di allarme di moltissimi utenti”.