Bordighera al lavoro per il patrimonio del verde, Ingenito: "Finanziati nuovi appalti" (Foto)

Bordighera finanzia nuovi appalti per il patrimonio del verde. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

"Al lavoro per il patrimonio verde di Bordighera" - dice il primo cittadino - "grazie ai nuovi appalti che abbiamo finanziato raddoppiando gli stanziamenti del 2024".

La vegetazione, in quanto elemento fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato dall’articolo 9 della Costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per l’ambiente, la qualità della vita e il paesaggio. È oramai riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche che gli effetti positivi della vegetazione in ambito urbano riguardano aspetti ecologici, sociali, estetici ed economici e rivestono un ruolo importante nella vivibilità delle città, esercitando anche un effetto positivo sul benessere fisico e psicologico dei cittadini ed è per questo che l'Amministrazione Ingenito è al lavoro per migliorare il patrimonio del verde.