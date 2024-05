Vallecrosia, la parrocchia di San Rocco celebra la 'Festa della mamma' (Foto)

Un momento speciale per tutte le mamme verrà organizzato dalla parrocchia di San Rocco di Vallecrosia domenica prossima, il 12 maggio.

La 'Festa della mamma' verrà, infatti, celebrata con un programma speciale. "Un momento per festeggiare tutte le mamme. Alle 10 verrà celebrata la santa messa nella parrocchia di San Rocco, poi, verrà organizzato nel campetto un momento ludico con divertenti giochi. Infine, si condividerà un aperipranzo” - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - “Sarà un'occasione per stare insieme e fare gli auguri a tutte le mamme".

Un’iniziativa unica per festeggiare la ricorrenza in onore della figura della madre. "A San Rocco la mamma è sempre unica e speciale"- dice don Rito - "Vogliamo, perciò, invitare tutte le mamme della città a passare una mattinata insieme di preghiera, divertimento e condivisione".