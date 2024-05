Sanremo, convegno sul cyberbullismo al Teatro dell'Opera del Casinò (Foto)

Appuntamento lunedì 20 maggio alle 9,30 al Casinò di Sanremo per un importante evento organizzato dal comitato matuziano della Cri e rivolto soprattutto agli studenti delle scuole medie di secondo grado.

I relatori saranno il senatore Gianni Berrino, l'ingegner Roberto Surlinelli, dirigente della Polizia Postale di Genova, il primario di Psicologia Asl 1 dottor Roberto Ravera e, in video, il giornalista e storyteller Luca Pagliari. Quest'ultimo è testimonial sia per Croce Rossa che per la Polizia di Stato, del progetto Cuori Connessi, che da otto anni raccoglie testimonianze di adolescenti e genitori che hanno dovuto affrontare la terribile esperienza sia di bullismo che di cyberbullismo.

Verranno letti alcuni stralci da storie vissute da giovani donne e dalle loro madri e, per chi lo desiderasse, verranno distribuite copie cartacee del quinto volume di Cuori Connessi. Il senatore Berrino illustrerà alla platea di giovani la legge approvata proprio il 15 maggio scorso all'unanimità (232 voti favorevoli, nessun no), che prevede una delega legislativa al governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Viene prevista l'assistenza giuridica e psicologica delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e ai loro parenti, il numero Emergenza Infanzia 114 accessibile gratuitamente e attivo h24, l'adozione da parte delle scuole di un codice di prevenzione e dello psicologo di sostegno. La Polizia Postale fornirà i dati nazionali e regionali del 2023 riguardo le denunce mentre il dottor Ravera spiegherà le conseguenze del cyberbullismo sulle vittime. Ad aprire l’evento sarà il dottor Andrea Lo Iacono, nuovo questore della provincia di Imperia.