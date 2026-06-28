Più eventi, più cultura e un'esperienza tutta da vivere: la tredicesima edizione del Bordighera Book Festival cambia volto

Più eventi, più cultura e un'esperienza tutta da vivere. Il Bordighera Book Festival si rinnova. Giunto alla sua tredicesima edizione si presenta al pubblico con un format completamente ripensato. Dal 27 al 30 agosto, i suggestivi Giardini Lowe ospiteranno "Bordighera Book Festival presenta Birra, Bestseller and the Food", una manifestazione che promette di trasformarsi in un vero e proprio villaggio della cultura, capace di unire letteratura, intrattenimento ed enogastronomia.

Ideata e organizzata da Espansione di Paola Savella, con la collaborazione del Mondadori Store di Bordighera, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Bordighera e della Regione Liguria, è l'unica fiera del libro ligure inserita nel Calendario Nazionale Fiere. Non si tratta di una semplice evoluzione ma di una vera rivoluzione. Pur mantenendo la continuità con le dodici edizioni precedenti, il festival cambia nome, veste e filosofia. Il nuovo orario, dalle 17 a mezzanotte, nasce con l'obiettivo di permettere a un pubblico ancora più ampio di vivere l'evento nelle ore più piacevoli della giornata estiva, trasformando la visita in un'esperienza da trascorrere con calma, tra incontri, letture e momenti di convivialità.

"Il Bordighera Book Festival rappresenta un appuntamento di grande valore per la nostra città e questa nuova formula dimostra la volontà di crescere ulteriormente, offrendo un evento capace di coniugare cultura, promozione del territorio e socialità" - dichiara il vicesindaco Giuseppe Trucchi - "Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per residenti e turisti".

Il cuore della manifestazione resterà naturalmente il libro, con la partecipazione di autori di fama nazionale e internazionale e un calendario di presentazioni che culminerà con un grande ospite, protagonista dell'evento conclusivo sul palco allestito all'interno dei Giardini Lowe. Accanto agli appuntamenti letterari, il nuovo BBF amplia la propria offerta rivolgendosi a tutte le fasce d'età. Non mancheranno infatti iniziative dedicate ai più giovani, con uno spazio riservato ai ragazzi attraverso la lettura di anime e un'area pensata per i bambini, affinché il festival diventi un luogo di incontro per tutta la famiglia.

"La cultura è uno straordinario strumento di partecipazione e questo festival, con il coinvolgimento delle associazioni cittadine e l'attenzione rivolta anche ai bambini e ai ragazzi, conferma la volontà di rendere Bordighera sempre più viva e inclusiva" - aggiunge la consigliera comunale Barbara Bonavia - "Saranno quattro serate in cui libri, arte, sapori e condivisione si incontreranno in uno dei luoghi più belli della città".

"Il Bordighera Book Festival continua a crescere e a rinnovarsi, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, operatori culturali e associazioni possa dare vita a un evento di qualità, capace di valorizzare la nostra città e di richiamare pubblico da tutto il territorio", sottolinea il presidente del Consiglio comunale Fulvio Debenedetti.

Grande novità anche l'introduzione di un percorso enogastronomico: all'interno dei giardini saranno presenti food truck che accompagneranno il pubblico dalla merenda all'aperitivo fino alla cena, creando un'atmosfera capace di coniugare il piacere della lettura con quello della buona cucina e della convivialità. Il progetto sarà presentato ufficialmente il prossimo 2 luglio, alle 11.30, nel corso di una conferenza stampa presso l'Anglicana di Bordighera. In quell'occasione saranno svelati tutti i dettagli della nuova edizione e verranno illustrate le numerose collaborazioni con le associazioni cittadine impegnate nella promozione della cultura.

Con questa profonda trasformazione, il Bordighera Book Festival punta a diventare molto più di una fiera del libro: un evento capace di coinvolgere cittadini e turisti, valorizzando il patrimonio culturale della città e offrendo un'esperienza completa, moderna e coinvolgente.