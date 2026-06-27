Ventimiglia, la Banda Musicale protagonista a Cuneo per “Tre Bande, Una Piazza: La Fausto Coppi suona!”

Oggi, 27 Giugno, la Banda Musicale "Città di Ventimiglia Aps" prenderà parte al grande evento che si terrà a Cuneo "Tre Bande, Una Piazza: La Fausto Coppi suona!".

I musicanti della città di confine, diretti dalla Maestra Diandra Di Franco, sono stati infatti invitati a prendere parte allo spettacolare concerto che fa da cornice ufficiale alla storica Granfondo La Fausto Coppi. Il concerto vedrà un repertorio condiviso, suonato dagli oltre 100 musicisti facenti parte delle Bande musicali di Bernezzo, Demonte e Ventimiglia, tre associazioni unite in un'unica grande armonia per celebrare lo spirito del ciclismo.

Domenica 28 giugno a Bernezzo (CN) continueranno i festeggiamenti dove, in occasione della festa patronale di San Pietro e Paolo, si terrà il Concerto di San Pietro della Banda musicale di Bernezzo con ospite la Banda musicale Demunteisa e della Banda musicale "Città di Ventimiglia Aps".

Spiega Lorenza Grani: «La Banda Intemelia, onorata di tale collaborazione, continua con passione a portare avanti i valori che dal 1853 la contraddistinguono, la musica come crescita artistica e sociale del gruppo, condivisione e aggregazione e scambi con altre realtà musicali. Il gruppo é sempre in crescita e l'invito a unirsi all'associazione è rivolto a tutti, potete contattare la Banda Musicale "Città di Ventimiglia Aps" sui social!».