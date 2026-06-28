Sanremo, doppio concerto per Unojazz&Blues: domenica al Teatro dell’Opera arrivano David Linx Quintet e Toccata

Prosegue la rassegna Unojazz&Blues con il terzo appuntamento della stagione, in programma domenica 28 giugno, alle ore 21, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Il cartellone propone un doppio concerto che vedrà protagonisti il David Linx Quintet e il progetto Toccata, in una serata che si preannuncia tra gli eventi più attesi del festival.

Riconosciuto come uno dei pionieri del jazz vocale europeo, David Linx porterà sul palco sanremese la sua raffinata sensibilità artistica, maturata anche grazie all'influenza di grandi interpreti come Betty Carter e Mark Murphy. Ad accompagnarlo sarà un ensemble di musicisti di livello internazionale composto da Grégory Privat al pianoforte, Chris Jennings al contrabbasso, Arnaud Dolmen alla batteria e Hermon Mehari alla tromba.

La seconda parte della serata sarà affidata a Toccata, progetto che prende il nome da una celebre composizione del pianista Misha Alperin e nasce proprio per rendere omaggio alla sua figura. Sul palco saliranno Arkady Shilkloper (corno, corno delle Alpi e flicorno), Mario Piacentini (pianoforte), Roberto Bonati (contrabbasso) e Marco Tonin (batteria e percussioni), musicisti uniti da un profondo legame artistico e personale con il grande compositore.

L'ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare esclusivamente attraverso il sito della manifestazione. Il link sarà attivo dalle 10 alle 20 del giorno del concerto e resterà disponibile fino all'esaurimento dei posti. Gli organizzatori ricordano inoltre che il check-in dovrà essere effettuato entro le 21.10, pena la perdita della prenotazione.

"Una serata davvero imperdibile", sottolineano gli organizzatori, che guardano già al prossimo appuntamento della rassegna: martedì 30 giugno sarà infatti la volta del leggendario chitarrista John Scofield.

La manifestazione Unojazz&Blues è sponsorizzata da Unoenergy, azienda sanremese attiva a livello nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi per l'efficientamento energetico. La produzione è curata da E20Sanremo S.r.l., mentre la direzione artistica è affidata ad Andrea De Martini e Marco Tonin.