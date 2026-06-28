Imperia: festa di San Giovanni, Ineja entra nel vivo: spettacoli, cultura e sapori conquistano il pubblico fino al 29 giugno

Prosegue con entusiasmo la 46ª Festa di San Giovanni – Ineja 2026, che si conferma tra gli appuntamenti più partecipati dell'estate imperiese. Anche la serata di ieri ha richiamato migliaia di visitatori lungo la Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo, premiando il ricco calendario di eventi organizzato dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi insieme al Comune di Imperia. Molto apprezzati gli spettacoli che hanno animato il palco principale. Applausi per le atlete dell'A.S.D. Il Cerchio d'Oro – Ritmica Imperia, protagoniste di un'esibizione all'insegna dell'eleganza, mentre la serata dedicata ai ritmi latini e caraibici ha coinvolto il pubblico con il mini musical "Baile Inolvidable", portato in scena dall'Academia de Baile della maestra Cristina Zanello.

Da domani il programma si arricchisce ulteriormente con l'apertura, alle 17, di MercantIneja, la mostra mercato che da diciotto edizioni rappresenta una delle principali attrazioni della manifestazione, con espositori provenienti da tutta Italia tra artigianato, prodotti tipici, gastronomia, benessere e creatività. Alle 18.30 apriranno l'Info Point e il presidio sanitario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia, servizio essenziale che garantisce assistenza e sicurezza ai visitatori grazie all'impegno dei volontari. Grande spazio anche alla cultura. Nella Tenda della Cultura prosegue la mostra storica "Scagno 1930", curata dallo storico Sergio Cecchinel, un viaggio nella storia dell'industria olearia di Oneglia e Porto Maurizio attraverso fotografie, documenti e materiali originali. Nella Tenda delle Esposizioni sarà invece visitabile la mostra fotografica "Ineja. Uno sguardo d'autore" di Marco "Fish" Pesce, affiancata dalle opere di Alessio Ardissone, in arte Plop, e dal plastico della Basilica di San Giovanni Battista realizzato da Gerardo Aucelli.

Non mancheranno gli spazi dedicati alle associazioni del territorio, tra cui Città di Imperia, Polizia Locale, Rifugio "La Cuccia", Club Marathon Imperia, Compagnia di San Leonardo, Circolo Arci Solidarietà e Intercultura. Continua il successo dell'Area Bimbi, che ogni sera richiama numerose famiglie grazie alla ruota panoramica, ai gonfiabili e ai trampolini elastici, confermandosi uno degli spazi più apprezzati della manifestazione. Dalle 19 apriranno le casse e, mezz'ora più tardi, partirà il servizio di Ineja Food, con le specialità della tradizione ligure e onegliese: stoccafisso all'onegliese, minestrone, ravioli al ragù, trofie al pesto, Pasta di San Giovanni, oltre a fritture, cozze, arrosticini e vini del territorio. Piatto del giorno sarà il Branda, autentica eccellenza della cucina locale.

Ad accogliere i visitatori ci sarà anche la storica pentola "Giuvanina", simbolo della festa e celebre per aver conquistato il Guinness World Record grazie alla preparazione di oltre una tonnellata di stoccafisso. La serata di spettacoli prenderà il via alle 19.30 con Radio Ineja e DJ Tex, mentre dalle 21 il palco ospiterà musica e danza con le esibizioni delle associazioni J & D Dance e Macumba Fitness di Sanremo. Proseguono infine anche le iniziative del C.I.V. NuovOneglia, con il ritorno del Cocktail di San Giovanni e di San Giovanni in Vetrina, il percorso che coinvolge le attività commerciali del centro cittadino con allestimenti dedicati alla manifestazione.

La 46ª Festa di San Giovanni – Ineja 2026 proseguirà fino al 29 giugno, confermandosi ancora una volta un appuntamento capace di unire tradizione, cultura, spettacolo e gastronomia, richiamando ogni sera migliaia di persone nel cuore di Oneglia.