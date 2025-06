Speciale weekend: un fine settimana ricco di eventi tra musica, cultura e sport in provincia di Imperia

Il weekend si apre nel cuore di Imperia con la 45ª edizione della Festa di San Giovanni e il 17° MercantIneja, un appuntamento imperdibile che anima la Banchina Aicardi fino a domenica, offrendo tradizioni e intrattenimento (il programma a questo link). Ma il calendario è fitto di proposte per ogni gusto, tra concerti, spettacoli culturali, competizioni sportive e sagre.



Musica e Spettacoli

A Sanremo, sabato, la rassegna "Swing Corner of the Fortress" (4ª edizione) presenta il concerto "Un'estate standard", un omaggio a Bruno Martino nel centenario della nascita con l'Alessandro Bellati & Livio Zanellato Quartet al Forte di Santa Tecla. Sempre a Sanremo, aprono i Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi, a cura della Famija Culantina, con musica dal vivo, balli, teatro e divertimento fino al 2 agosto. La sera, il Roof Garden del Casinò ospita un Gala con il cabarettista Giovanni Vernia (su invito). A Imperia, la Chiesa di San Sebastiano in frazione Artallo risuonerà con il Concerto Internazionale "Welcome Summer", con il giovane talento di New York Braulio Gonzalez, affiancato da Giorgia Oliva e dalla pianista Tiziana Zunino. A Riva Ligure, sabato sera l'Oratorio di San Giovanni Battista ospita un concerto organistico del musicista trevigiano Roberto Padoin, con musiche tra il Seicento e l’Ottocento. A Taggia, in Piazza Tiziano Chierotti, si esibirà l'Orchestra Bruti e Boi con il loro cantautorato. A Chiusavecchia, l'Ulivo Festival propone una serata tributo a Lucio Dalla con la Temporary Band (costo 10 euro). A San Bartolomeo al Mare, sabato e domenica, Piazzale Olimpia ospita la "Sagra Fa&Desfa" con food e live music, mentre Piazza Torre Santa Maria accoglie il M&T Festival (XXXI edizione) con lo spettacolo "Gaber e Jannacci" sabato e il live music dei The Cluster domenica.

Per gli appassionati di teatro, Ventimiglia presenta lo spettacolo "Ridere o Piangere" di Silvia Villa al Teatro Romano (ingresso gratuito) e domenica, ai Giardini Botanici Hanbury, "L'ABCDario del Cuore" a cura di LIBER theatrum.

Un viaggio nell’Amore con la A maiuscola, in un lavoro artistico originale anche nella sua progettazione e proposizione in quanto non stabilito a priori, ma legato a una lettera dell’alfabeto che verrà estratta a inizio spettacolo!

A Bordighera, i Giardini Winter ospitano lo spettacolo di Teatro Canzone "Una Kermesse tutta per Noi", ideato e scritto da Cristina Castigliola (costo 12 euro).

Uno spettacolo brillante e coinvolgente, un omaggio ai mitici anni Cinquanta. Sospiri e romanticismo, rock e pin up: Cristina Castigliola, versatile e travolgente, trascina gli spettatori in un mondo in cui tutto può ancora succedere, dove sognare è l’ingrediente segreto per riuscire davvero a vivere.

A Pieve di Teco, il Teatro Tommaso Salvini offre uno spettacolo di canti e danze dell'America Latina con Mauro Vero e Val Coutinho.

Il repertorio proposto nel concerto rappresenta un viaggio, musicale ed emozionale, attraverso l’America Latina partendo dal Brasile e passando da Cuba, Argentina e Paraguay per approdare in Italia.

Cultura e Incontri

La rassegna "Metti una sera d’estate" a Sanremo, in Piazza San Costanzo, ospita la scrittrice palestinese Sarah Mustafà che condividerà le sue storie tra Pavia e il Medio Oriente. Domenica, a Villa Luca in frazione Coldirodi, per la "Domenica Letteraria", Dario Daniele presenterà il libro "Athos". A Imperia, sabato mattina, un'esperienza unica con lo "Yoga Silvestre a Villa Grock", una lezione di yoga simbolico condotta da Silvia Canevaro, seguita da una visita al Giardino alla Grock (20 euro). Domenica, il Teatro dell'Attrito propone "Torino-Cesena 1-1....frammenti di Storia", uno spettacolo di e con Renato Donati che ripercorre la storia italiana dal 'Grande Torino' al G8.

A Taggia Arma, prosegue la 4ª edizione di "Made in Taggia e dintorni" con "Parole d'Autore", laboratori per adulti e bambini e presentazioni di libri con autori e poeti locali. Sabato, la sede del Moto Club Valle Argentina ospiterà la presentazione del libro "...e a tempo perso, PILOTA!" di Adriano D'Andrea, che celebra la carriera di Vincenzo Novella. A San Biagio della Cima, gli "Itinerari di Letteratura" presentano il libro "Macaco" di Simone Torino con l'autore in dialogo con Claudio Panella. A Bordighera, è ancora possibile immergersi nell'arte di Claude Monet con l'esperienza immersiva "Inside Monet VR Experience", un percorso in realtà virtuale per le vie cittadine (ogni venerdì, sabato e domenica fino al 29 settembre, costo 10 euro intero, ridotto 15 euro). A Perinaldo, domenica, si terrà una conferenza d'eccezione sulla missione spaziale "Cassini-Huygens" con il Prof. Enrico Flamini, il Prof. Marcello Coradini e l'Ing. Angelo Olivieri.

Sport e Intrattenimento

Per gli appassionati di tennis, Sanremo e Ospedaletti ospitano fino a domenica l'ITF Masters MT700 2025, un torneo internazionale per categorie senior con la partecipazione di 18 nazionalità (ingresso gratuito). A Ventimiglia, il Belvedere del Resentello ospita "Junior Bikers – Dream Experience", percorsi su minimoto elettriche, sessioni sulla conoscenza delle norme stradali e dimostrazioni di primo soccorso. A San Lorenzo al Mare, sabato sera si terrà la "San Lorenzo Night Run", una competizione podistica in notturna di 7 km lungo la pista ciclopedonale, con premiazione e pasta party (10 euro). Domenica a Sanremo, il Campo sportivo di Pian di Poma sarà teatro di una partita di calcio di beneficenza a favore del rifugio ENPA, con la partecipazione di ex-giocatori e personalità locali. A Pornassio, domenica, si svolgerà la prima edizione del Raduno amatoriale "Auto 4x4 & a 4 zampe", un evento aperto a tutti i 4x4 e ai loro amici animali, con un tour tra le frazioni e un aperitivo nel Forte Centrale. A Camporosso, domenica, sul Lungomare Marconi, si terrà "Rock in Spiaggia" nell'ambito di "Aspettando Onde Sonore".

Sagre ed Eventi Enogastronomici

A Vallecrosia, il Centro Storico ospita la Sagra della Carne alla brace a cura dell’Associazione Il Borgo Antico. A San Bartolomeo al Mare, Piazzale Olimpia accoglie la "Sagra Fa&Desfa" con food e musica dal vivo. A Diano Marina, sabato sera l'isola pedonale sarà animata da una Notte Bianca a tema. A Cosio d’Arroscia, domenica, in occasione della Festa Patronale, si terrà la seconda edizione del mercatino di San Pietro con stand di artigianato e prodotti locali, oltre alla possibilità di visitare i musei. A Seborga, domenica sera, Piazza Martiri Patrioti ospita la 2ª Tappa "Onorata Milonga Festival" con tango nuevo e un concerto ballabile con la cantante e pianista Ines Aliprandi e il cantante Andrès Bordoni.

Che si sia appassionati di sport, cultori della buona tavola o amanti dell'arte e della musica, la Riviera Ligure di ponente offre un'ampia scelta per un fine settimana indimenticabile. Non resta che scegliere gli eventi che più incuriosiscono e per godere al meglio questi giorni di inizio estate!

