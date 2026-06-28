Musica, spettacoli, giochi, gonfiabili e mercatini: la Notte Bianca medievale anima Ventimiglia (Foto e video)

Musica, spettacoli, mercatini, giochi e gonfiabili. La Notte Bianca medievale anima Ventimiglia. Tante persone, grandi e piccini, ieri sera, hanno partecipato all'evento organizzato, per la prima volta, dal Comune con il coinvolgimento attivo di esercenti e commercianti, lungo le vie del centro città, chiuse alla viabilità per l'occasione.

L'esibizione dal vivo di diversi gruppi musicali e dj, come Blenda, Blue Velvet Sound, Erbagrama, Full Optional band, Funky Monks, Louis&Fede with Carlito, Sonagli di Tagatam e Strangevocals, Cyber dj, dj Chino, dj Doc, dj Fabio Fantasy, dj Fritz, dj Kiko, dj Mumu, dj Nandino, dj No Name, dj Sebastian, dj Trifirò e Michelino dj", giochi e gonfiabili hanno fatto divertire adulti, bambini e famiglie. Inoltre, mercatini, gruppi, giochi antichi e figuranti hanno ricreato l'atmosfera medievale.

L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, della polizia di Stato, dei carabinieri, della Protezione civile, degli steward, dell'Anget e della Croce Verde Intemelia.