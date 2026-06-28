San Biagio della Cima, successo per la prima dello spettacolo itinerante 'Per un Pugno di Maschere' (foto)

È stato un successo, sabato 27 giugno, la prima dello spettacolo itinerante della neonata compagnia teatrale amatoriale 'Per un Pugno di Maschere' di Vallecrosia al Mare. Quasi duecento persone ieri sera hanno assistito allo spettacolo tra i caratteristici carrugi del comune di San Biagio della Cima.

L'associazione i 4 Cantui, che ne ha curato la logistica, insieme al sindaco Simone Rotolo, entusiasta, hanno accompagnato il pubblico alla ricerca degli Arcani Maggiori, i quali dopo aver aggredito la Cartomante ed essersi liberati dal suo giogo, sono fuggiti, nascondendosi negli affascinanti angoli del paese. Tra atmosfere misteriose e momenti di sana ilarità, ogni personaggio ha potuto esprimere la propria vera natura.

Numerosi e sinceri sono stati gli applausi per gli attori, alcuni di loro al battesimo del palcoscenico. "La voglia di Teatro è nata dopo che l'associazione ludica culturale 'Per un Pugno di Dadi', con sede a Vallecrosia al Mare, di cui siamo parte, è stata chiamata in occasione della festa di Halloween in Vallecrosia dello scorso Novembre, a collaborare nell'animazione" - spiega Luca Falco, coordinatore insieme a Lorenzo Borda, che continua: "Da vicepresidente dell'associazione ho subito sposato l'idea. Il nostro scopo è creare aggregazione e divertimento. Tutti ci siamo impegnati perché lo spettacolo trasmettesse emozioni sincere. Crediamo che il nostro entroterra abbia una poesia che ben si sposa con l'arte del Teatro e la recitazione".

In ordine di comparsa: Roberta Mazzucco, Matteo Ruvutuso, Carolina Garsia Borello, Lorenzo Ubaldo Biscaglia, Mara Catelani, Mara Caimo, Daniele Tripodi, Germano Barberis, Luca Falco, Lorenzo Borda e la costumista e scenografie Concita Tabbacchiera, con l'aiuto di Lorenzo Limongi per la gestione dei gruppi e degli orari.