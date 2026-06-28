Sanremo, il solstizio d’estate illuminato da ARMONIA 2.0: una serata sulla spiaggia tra riflessioni, solidarietà e impegno civile

l solstizio d’estate conserva da sempre un fascino particolare, soprattutto quando celebrato in riva al mare. Lo sa bene il Centro Culturale ARMONIA 2.0, che ha organizzato un ritrovo sulla spiaggia di un noto locale di Sanremo, dando vita a una serata molto partecipata, animata da musica, allegria e un’atmosfera unica.

Durante l’incontro, dedicato proprio al significato del solstizio, è stato particolarmente toccante il discorso introduttivo della presidente Luisa Bianchi, che ha ricordato la missione dell’associazione: «Il nostro scopo è mantenere lo spirito giusto che possa resistere all’egoismo del mondo, sempre con verità, amore, ARMONIA e pace. Dobbiamo avere la forza non per guardare, ma per vedere che intorno a noi qualcuno ha bisogno».

Un messaggio che si lega perfettamente al simbolismo del solstizio: il giorno dell’anno con più luce, quella stessa luce che — ha spiegato Bianchi — dobbiamo imparare a donare a chi vive nel buio. La massima inclinazione dell’asse terrestre verso il sole diventa così metafora dell’impegno solidale, un invito a orientarsi con altrettanta intensità verso chi ha bisogno. Il percorso del sole, più alto e più esteso, indica la direzione del nostro impegno; l’alba che arriva prima e il tramonto che giunge più tardi ricordano che la luce può e deve durare più a lungo.

Un passaggio del discorso ha colpito in modo particolare i presenti: se leggiamo bene questi segnali della natura, comprendiamo che il solstizio ci indica la via da seguire, ma possiamo percorrerla solo con un cuore puro, ricordando che non è vero che le cose brutte succedono sempre agli altri. Può accadere a chiunque, e sapere che esiste ancora un’umanità che si prende cura degli altri è ciò che dà speranza.

ARMONIA 2.0 ha ben chiari questi concetti e ribadisce il proprio impegno nel rappresentare un esempio per chi crede nel rispetto e nella tutela delle persone fragili. Il circolo è ricco di iniziative pensate per raccogliere fondi da destinare alle fragilità del territorio: un lavoro costante portato avanti da 20 volontari, sempre alla ricerca di nuove idee per fare del bene. Perché — come ricordano spesso — fare del bene fa bene.